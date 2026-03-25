Emily Gregory, candidata democrată, s-a impus marți în alegerile parțiale pentru Camera Reprezentanților din districtul 87 Florida, recucerind un mandat care aparținea republicanilor. Circumscripția are o simbolistică specială: găzduiește reședința Mar-a-Lago, unde Donald Trump își petrece majoritatea weekendurilor. „Democrații tocmai au recucerit circumscripția lui Trump!", s-a lăudat partidul pe X, arată news.ro.

Scrutinul local, cu opt luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, confirmă tendința fragilizării majorității republicane din Congres. Democrații au câștigat marea majoritate a alegerilor parțiale de la venirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, inclusiv în Texas, stat tradițional republican.

Trump a votat prin corespondență, deși o numește „fraudă"

În paralel, registrele publice ale comitatului Palm Beach arată că Trump și-a exprimat votul prin corespondență în aceleași alegeri. Este o ironie, dat fiind că președintele promovează o legislație națională pentru restricționarea acestui tip de vot, pe care l-a calificat drept „fraudă prin corespondență" la un eveniment luni în Memphis.

Casa Albă a încercat să explice contradicția: „Legea SAVE America prevede excepții de bun-simț pentru boală, dizabilitate, serviciu militar sau deplasare". Trump locuiește oficial în Palm Beach, dar „în principal la Casa Albă", a precizat purtătoarea de cuvânt Olivia Wales.

Președintele a votat prin poștă și la alegerile intermediare din 2018, deși în 2020 solicitase inițial buletin de corespondență, optând în final pentru votul personal. Experții americani subliniază că frauda electorală este rară în SUA, iar natura descentralizată a sistemului face foarte dificilă interferența cu buletinele trimise prin poștă.