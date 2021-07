Cum au reacționat turiștii de pe plajă la momentul exploziei de la Năvodari. Martor: „Mi s-a făcut pielea de găină!

Sute de turişti veniţi la plajă în Năvodari au rămas încremeniţi când au văzut norul uriaş în urma exploziei de la Rafinăria Petromidia.

Cei aflaţi în apropiere și-au strâns bagajele şi s-au întors în camere, alţii au rămas pe şezlonguri. Imediat, au primit mesaje de alertă pe telefon. Potrivit specialiştilor Gărzii de Mediu şi meteorologilor, fumul se îndreaptă spre mare, aşa că oamenii sunt în siguranţă!

„L-ai auzit? Da. Nu ştiu ce este acolo. Mi s-a făcut pielea de găină! Mamă, ce a explodat. Am văzut exact explozia aia! Da, şi eu! (...) S-a auzit ceva foarte încet , dar nu am ştiut sigur de unde se aude. Am crezut că se aude din boxe inițial, şi după aia am văzut fumul” spuneau martorii.

Sute de turişti veniţi în vacanţă la mare au surprins explozia care a avut loc la Petromidia din Năvodari. Speriaţi de fumul gros, cei aflaţi în apropierea rafinăriei au plecat de pe plajă să se adăpostească.

„Grupul s-a panicat destul de tare, a trebuit să strângem lucrurile şi să plecăm de aici. Nu se poate!” relata un turist aflat pe plajă.

Oamenii din vecinătatea uzinei, pe o rază de câţiva kilometri, au primit inclusiv un mesaj RO-Alert, prin care au fost avertizaţi să evite zona periculoasă şi să rămână în locuinţe, cu geamurile închise.

Este vorba despre locuitorii şi turiştii aflat în jurul rafinăriei până spre localităţile Corbu, Năvodari şi Tabăra Novodari.

Inclsuiv medicii recomandă ca persoanele cu probleme cronice se evite să iasă afară.

Beatrice Mahler: „Apar în atmosferă produşi de ardere care pot afecta direct căile respiratorii. Cel mai mare risc îl au persoanele bolnave, cu boli pulmonare cronice, care de regulă trebuie să utilizeze medicaţia de urgenţă, sau pot prezenta probleme care impun prezentarea la camera de gardă! Este indicat că în astfel de momente, în care calitatea aerului se modifică, să fie evitată expunerea la aerul poluat, să rămânem în casă , cu ferestrele închise, cu aerul condiţionat pornit pentru a exista filtre care să filtreze aerul care ajunge în încăpere”

Meteorologii spun că norul toxic se dispersează spre mare.

Oana Catrina, meteorolog: „Circulaţia aerului este relativ slabă, în imediata apropiere a solului, iar la înălţimi de peste 30-40 metri, vântul suflă slab, cu viteze de peste 15 -20 de km pe oră, din sector predominant nord-vestic, iar având în vedere simulările modelelor numerice, în cadrul ANM, privind norul de fum, se apreciază că circulația aerului se va realiza din sector nord-vestic, astfel că evoluţia norului de fum va fi de uşoară deplasare către est-sud est, mai exact spre mare.”



Florin Chelaru, primarul oraşului Năvodari: „Deocamdată degajarea de fum e datorită fumului, e localizată înspre zona Marii Negre, nu înspre oraş, astfel încât autocarele cu angajaţii Rompetrol au venit în oraş. Fumul se îndreaptă spre mare, nu înspre zona oraşului nostru.”

La acest moment, fumul s-a dispersat din zonă, iar pe plajă a revenit lumea.