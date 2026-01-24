Membrii echipajului au dat alarma după ce au observat fumul care ieșea de sub acoperiș. Focul a fost ținut sub control până la sosirea pompierilor.

Incidentul a avut loc în comuna Coțofănești. Jandarmii, care erau în patrulare, au observat fumul dens care ieșea de sub acoperișul unei case și au dat imediat alarma.

Au evacuat persoanele din locuință și au aruncat apă peste flăcări cu gălețile. Le-au sărit în ajutor și localnicii.

Alexandra Dănculea, IJJ Bacău: „Această reacție promptă a fost decisivă. Semnalarea incendiului la timp a permis intervenția pompierilor înainte ca focul să se extindă la casele vecinilor.”

Incendiul a afectat doar acoperișul casei cuprinse de flăcări și nimeni nu a fost rănit.

