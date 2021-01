Cozi kilometrice la Rânca, din cauza mașinilor parcate: ”Bătaie de joc”

Turiștii dau din nou năvală la munte, după ninsorile de la începutul săptămânii. La Rânca, în Gorj, au format din nou cozi kilometrice cei care au plecat de acasă pentru a se bucura de noul strat de omăt.

Unii n-au mai ajuns în stațiune pentru că s-au săturat să aștepte, în timp ce cei mai mulți au răbdat și câteva ore pentru a avansa câte puțin până la destinația finală.

Numai în noaptea de luni spre marți s-a adunat o jumătate de metru de zăpadă la Rânca, ceea ce i-a bucurat pe turiști.

Aglomerația i-a încurcat pe turiști, însă altul a fost motivul de revoltă al șoferilor.

Citește și Doi turişti din Sibiu au fost amendaţi cu câte 500 de lei după ce au intrat cu ATV-urile pe pârtie

Șofer: „Sunt mașini parcate și pe partea stangă și pe dreapta și ei au plecat de la mașini. Nu se poate circula”.

Șofer: ”Bătaie de joc, bătaie de joc. Hai să venim la Rânca să ne distrăm și atât. Sunt parcate și pe stanga și pe dreapta, s-au blocat".

Se așteaptă ninsori

Mulți dintre șoferi au așteptat răbdători la coada kilometrică, dar au fost destui și cei care s-au întors din drum pentru că își atinseseră "obiectivul" - să vadă zăpadă în iarna aceasta.

”Reporter: Renunțați la Rânca?

Șofer: Bineînțeles, din cauza aglomerației, din cauză că nu putem ajunge acolo”.

”Turistă: Rămânem, da, de aia am și venit.

Reporter: Dar știți ce vă așteaptă acolo – aglomerație.

Turistă: De aia am și venit.

Reporter: Și rămâneți mai multe zile?

Turistă: Nu, am venit pentru 2-3 ore”.

În blocaj a fost prins și șeful asociației cabanierilor din stațiune, care a trebuit să aștepte și el deblocarea traficului.

Constantin Pănescu, șeful Asociației Cabanierilor din Rânca: ”Oamenii și-au rezervat din timp pentru această vacanță, nu știau că autoritățile fac sau nu fac datoria și așa mai departe”.

În zonă se anunță în continuare ninsori pentru zilele următoare, dar și sosirea unui număr mare de turiști, care au rezervări aici pentru zilele rămase din vacanța de iarnă a copiilor.