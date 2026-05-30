Echipajele medicale au intervenit, însă micuțul nu a mai putut fi salvat. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă i s-a făcut rău în timpul jocului sau dacă este vorba despre alte cauze.

Incidentul tragic a avut loc vineri seară. Copilul de doi ani venise împreună cu părinții și fratele lui la locul de joacă amenajat pentru Zilele Orașului. Cei doi copii, alături de un alt băiețel, s-au urcat pe tobogan, iar la un moment dat cel mic s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe spate, rămânând inconștient.

Părinții au cerut imediat ajutor, cei de la ISU au început imediat resuscitarea copilului. La fața locului a ajuns și o ambulanță cu medic, l-au băgat în autospecială și au continuat manevrele. Din păcate, fără rezultat.

Deocamdată nu este clar cum s-a produs incidentul. Trupul copilului a fost transportat la morgă pentru necropsie. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și încearcă să afle ce s-a întâmplat.

Femeie: „Din câte am înțeles, au picat trei copii, s-au lovit, nici nu știu de ce nu sunt mai multe siguranțe pentru ei.”

Femeie: „Eu consider că a fost prea mic copilul pentru gonflabila respectivă.”

Primăria a închis locurile de joacă

La scurt timp după incident, primăria orașului a anunțat oprirea tuturor caruselelor, dar și închiderea locurilor de joacă pentru copii amenajate la eveniment. Cei de la primărie spun că aveau toate avizele și documentele la zi, iar autoritățile verifică dacă pe acel tobogan aveau voie copii sub trei ani.

Administrator tobogan, Fodor Tunde: „Îmi pare foarte rău pentru părinți și pentru copil, a fost o noapte groaznică pentru noi, nu a căzut, era un copil foarte frumos, s-au jucat foarte frumos. Ne-au oprit funcționarea pentru a vedea documentele și a aștepta expertiza medico-legală.”

Butka Gergely, organizator primărie: „Copilul de doi ani și patru luni a fost împreună cu părinții și a încercat toboganul, iar în urma unui accident nefericit a intrat în stop cardiorespirator. Încă de vineri, primăria a dispus oprirea tuturor toboganelor, copilul s-a urcat pe tobogan și pe o treaptă superioară s-a dezechilibrat și a căzut în jos. De îndată a fost sigilat de poliție. Toate echipamentele, ISCIR-ul și documentațiile în regulă.”

Ancheta va stabili dacă băiețelul avea vreo afecțiune de care nu știau părinții și care a fost cauza exactă a decesului.