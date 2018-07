Consilieri locali cu salariul de 10.000 de lei cer decontarea transportului, pentru care plătesc 8 lei

Consilierii locali dintr-o comună din judeţul Argeş au cerut primarului să le deconteze deplasarea dintr-un sat în altul, pentru şedinţă.

Întâlnirea are loc doar o dată pe lună, iar pentru asta scot din buzunar aproximativ opt lei. Primarul spune că legea e interpretată greşit şi, oricum, nu are aceşti bani.

Satul în care locuiesc trei dintre consilieri se află la 10 kilometri distanţă de centrul comunei. Aşa că unul dintre ei a făcut, în numele tuturor, o solicitare prin care cere decontarea transportului. Ar fi vorba, spune primarul, de circa opt lei pe lună, pe care i-a cerut din 2016 până acum.

Gheorghe Stancu, primar Botești: „Să le plătim transportul! De unde, unde? Din aceeaşi localitate, în aceeaşi localitate. Cică e o bază legală şi eu, neavând jurist în primărie, nu pot să mă exprim eu. La 4-5 milioane care-i ia pentru două ore să-i mai dau şi transportul. Un consilier cu 100 de milioane vrea opt lei!”

Reporter: „Are 10.000 de lei pensie?”

Consilier: „Da, da."

Consilierii spun că nu au neapărat nevoie de cei maxim 10 lei care, spun ei, li s-ar cuveni, conform legii, dar e vorba de principiu.

Cornel Iancu, consilier local: „Noi am citit articolul care trebuie din care e şi am zis că poate... Dar nu e nicio legătură cu...”

Reporter: „Dar aţi făcut vreo socoteală, de câţi bani e.”

Consilier: „Aaa, nu. Nu e vreo socoteală mare, dar am zis că dacă, totuşi, sunt deplasări, trebuie să le luăm şi noi."

Reporter: „Ați avea nevoie de banii ăia?”

Dan Huțan, consilier local: „Nuuu. Nu stau eu în 12 lei, acuma nu ştiu dacă stă cineva în 12 lei pe lună.”

Reporter: „Dar vi se pare legea corectă aşa?”

Consilier: „Nu, nu, nu. Sincer."

Părerile sătenilor sunt împărţite.

Săteancă: „Sunt atâţia kilometri şi cred că normal, ca să facă o şedinţă, când nu intră salariul omului trebui. Nu ştiu, deciderea primăriei!"

Sătean: „Sunt chiar atât de săraci, să ceară banii ăia ? Păi nu, că omul sărac nu prea cere. Omul sărac îşi vede de treaba lui, de muncă. să li se taie toţi banii!"

Juriştii spun că legea la care fac referire consilierii nu prevede deplasarea dintr-un sat în altul, întrucât satul nu poate fi considerat unitate administrativ teritorială.

