De altfel, în mai puțin de 5 ani, generația Z va reprezenta peste o treime din forța de muncă a țării. Ca să țină pasul, unele companii au înființat inclusiv departamente destinate produselor pentru generația Z.

În România, generația Z numără aproximativ 3 milioane de tineri. Sunt cei născuți între 1997 și 2012.

Generația Z câștigă tot mai multă influență în economie

Corespondent PROTV: „Datele arată că aproximativ 75% dintre tinerii acestei generații sunt deja activi economic, iar până în 2030 vor reprezenta mai bine de o treime din forța de muncă a țării. Așadar, nu mai vorbim doar despre generația de mâine, ci despre un segment care foarte curând va avea un cuvânt important de spus în economia țării.”

L-am întrebat pe Adrian Mitroi, economist și profesor de finanțe comportamentale, cum vede economia țării în acest context.

Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale: „O parte importantă, un procent mare, de 30 și 40% sunt investitori. Au început să cumpere, nu neapărat agresiv, produse investiționale, să fie foarte atenți cu aspectul financiar al banilor. Și mi se pare foarte interesant, mai ales doamnele, fetele, doamnele mai tinere, foarte pro investiție. Asta înseamnă că mergem peste capitalismul financiar, cel care a tras societatea vestică înainte și mergem și către capitalismul de consum, dar mai relaxat un pic.”

Tinerii iau decizii de cumpărare mai rapid

Pentru tinerii de astăzi, o sesiune de cumpărături înseamnă, adesea, câteva minute de stat pe telefon și o decizie luată rapid. Părinții lor, în schimb, analizează mai mult înainte să plătească.

Tânăr: „Eu când sunt cu mama la cumpărături, pentru ea durează, cred că, triplu cât durează pentru mine să decid dacă vreau să-mi cumpăr ceva sau nu.”

Teodor Mihalache, reprezentantul unei platforme digitale pentru studenți: „Nu se mai inspiră din reclame sau influenceri uriași care cumva încearcă să seteze o modă, ci și-o setează singuri prin comunitățile din care fac parte. Au încredere în oamenii care promovează produse pentru că și ei le poartă.”

De asemenea, tinerii sunt atenți și la comportamentul companiilor care vând. Pentru mulți contează, de pildă, dacă sunt prietenoase cu mediul.

Tânăr: „Să nu aibă scandaluri sau diferite cancanuri. Mi se pare că e o companie neserioasă genul de companie care nu poate să-și respecte angajamentele și automat consider că e mai predispusă să mă mintă pe mine ca și consumator.”

Companiile își adaptează produsele pentru generația Z

Iar companiile au înțeles că nu mai pot veni cu aceleași produse și mesaje pentru toate vârstele. Și pentru că generația Z este diferită de oricare altă generație.

Ioana Ciocîrlan, reprezentanta unei platforme digitale pentru studenți: „Din ce în ce mai multe firme au chiar și un departament specializat pentru generația Z. Ei sunt generația viitorului. O să fie practic marii cumpărători pe viitor și observăm că din ce în ce mai multe branduri se adaptează la asta.”

Adrian Manea, șeful departamentului Gen Z al unei rețele de bănci: „Efectiv le dezvoltăm împreună cu ei și asta facem în acest moment. Colaborăm cu generația tânără să construim împreună cu ei produse, servicii adaptate la nevoile lor.”

Potrivit unui studiu care reunește datele mai multor companii de cercetare de piață, 68% dintre tineri spun că vor să își deschidă propria afacere.