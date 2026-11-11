Mai bine de doi ani au fost exploatate și obligate să îngrijească bătrâni, fără contract și fără zile libere. Mai mult, spun anchetatorii, erau ținute în condiții degradante, fără pașapoarte, li se rețineau bani din salarii și erau amenințate dacă nu acceptau condițiile impuse.

Femeile erau ademenite cu promisiunea unui loc de muncă stabil

Aceste imagini făcute publice de autoritățile italiene surprind zeci de femei coborând dintr-un microbuz și cărându-și bagajele spre un apartament.

Locuința părea să funcționeze ca o unitate de cazare turistică, însă anchetatorii spun că era doar un paravan. Femeile visau un loc de muncă stabil, dar visul se transforma în coșmar.

Ajunse în Italia, erau duse mai întâi în Puglia, apoi la Rose, în sudul țării, de unde erau repartizate în casele unor familii, să îngrijească bătrâni.

Corespondent PROTV: „Gruparea destructurată, care funcționa mai bine de doi ani, era formată din șapte indivizi. Trei dintre acuzați sunt români și se ocupau de transportul femeilor - doi erau șoferi, iar al treilea patronul firmei de transport din Neamț. Pentru identificarea membrilor, a fost nevoie de o amplă operațiune de cooperare internațională, inclusiv activarea Rețelei Europene a Echipelor de Căutare Activă a Fugarilor.”

Trei români au fost arestați și urmează să fie extrădați

Roxana Irimia, purtător de cuvânt IPJ Neamț: „Trei bărbați cu vârste de 29, 44 și 48 de ani au fost prezentați Curții de Apel Bacău cu confirmarea mandatelor europene de arestare, fiind dispusă arestarea, urmând să fie extrădați în Italia.”

„Femeile erau recrutate prin intermediul rețelelor sociale, obligate să locuiască împreună cu persoanele pe care le îngrijeau și să lucreze în ture continue, uneori chiar 24 de ore din 24, ținute în condiții degradante, intimidate cu amenințări de concediere sau repatriere forțată dacă protestau” - acuză procurorii italieni.

Crina Suceveanu, jurnalistă din Italia: „Li se rețin banii pentru transport, pentru căutarea unui loc de muncă, pentru cazare, pentru o cartelă de telefon și sunt dependente în totalitate de acești traficanți, deci au un permis de ședere de doar 3 luni în scopul turismului, de fapt este o acoperire pentru a-i duce la muncă.”

Cei trei suspecți, ajunși în custodia autorităților de la noi, nu au putut fi contactați pentru a oferi un punct de vedere.