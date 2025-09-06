Companie recrutare: Tranziţia bugetarilor concediaţi către mediul privat: Nu va fi lină. Trebuie să îşi calibreze aşteptările

06-09-2025 | 11:33
bugetari

Tranziţia bugetarilor concediaţi către mediul privat nu ar fi una lină, pentru că, spre deosebire de sectorul bugetar, mediul privat este adesea mai competitiv, dinamic şi mai puţin standardizat, afirmă Melania Pop de la International Work Finder (IWF). 

Vlad Dobrea

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că angajaţii de la stat care ar urma să fie concediaţi prin reformele fiscal-bugetare care vizează administraţia publică se pot angaja în mediul privat, acolo unde sunt ”locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”. ”Societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din aceşti oameni pentru că este nevoie pe piaţa forţei de muncă privată, şi ştiţi asta, în toată România, de angajaţi”, spune premierul.

În acest context, Melania Pop, Managing Partner, International Work Finder (IWF), companie de recrutare şi plasare de personal, recunoaşte că într-adevăr dacă privim din punct de vedere matematic mediul privat ar putea să absoarbă restructurările din sectorul public, dat fiind faptul că există deficit de personal în multe industrii, adică se caută de la funcţii de coordonare şi TESA, la lucrători comerciali sau reprezentanţi de vânzări, precizează Termene.ro. Ea atrage, însă, atenţia că procesul nu va deloc uşor.

„Totuşi, tranziţia nu ar fi una lină. Spre deosebire de sectorul bugetar, mediul privat este adesea mai competitiv, dinamic şi mai puţin standardizat. Pentru mulţi candidaţi, tranziţia ar presupune o schimbare de mentalitate şi dobândirea de noi competenţe, de la project management şi comunicare interdepartamentală, la eficientizarea timpului şi raportare”, a declarat pentru Termene.ro Melania Pop.

Ea subliniază că cei mai tineri sau cei cu apetit pentru schimbare se pot orienta inclusiv spre reconversie profesională în domenii considerate de viitor, precum IT sau AI.

Melania Pop atrage atenţia şi cu privre la aşteptările salariale ale bugetarilor care trec în mediul privat.

Zece judeţe se află sâmbătă sub o atenţionare Cod galben de caniculă şi maxime termice ridicate, conform prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

