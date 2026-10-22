Turiștii au fost adesea nevoiți să îndeplinească o listă de treburi înainte de a putea pleca din locuințele închiriate pentru vacanță, precum spălarea vaselor până la îndepărtarea lenjeriei de pe paturi, scrie DailyMail.com.

Acum, însă, situația se schimbă, iar platforma va interzice gazdelor să le impună oaspeților anumite sarcini înainte de eliberarea proprietății.

„Oaspeților nu ar trebui să li se ceară să spele și să pună la loc vasele, dar li se poate cere să pună vasele folosite în chiuvetă”, se arată în noul regulament.

De asemenea, proprietarii nu le mai pot cere oaspeților să îndepărteze lenjeria de pat, deși le pot solicita în continuare să „adune prosoapele folosite”.

„Oaspeților nu ar trebui să li se ceară să ducă gunoiul în afara proprietății, dar li se poate solicita să sorteze gunoiul și materialele reciclabile în coșurile desemnate din interior. Nu ar trebui să li se ceară să evite utilizarea unei facilități menționate în anunț, precum aerul condiționat, dar li se poate solicita să îl oprească atunci când pleacă”, se mai arată în regulamentul Airbnb.

Noua politică va intra în vigoare la 20 noiembrie 2026, iar mulți proprietari sunt nemulțumiți.

O persoană dintr-un grup de gazde Airbnb de pe Facebook și-a exprimat îngrijorarea că noile reguli „ar putea, eventual, să dubleze timpul necesar personalului de curățenie” și, implicit, costurile.

„Ca persoană care se ocupă de curățenie, nu-mi vine să cred! Sper că oaspeții nu vor afla despre asta. Vasele murdare, sticlele goale și coșurile de gunoi lăsate în urmă înseamnă muncă suplimentară pentru personalul de curățenie și mirosuri care trebuie eliminate prin aerisirea locuinței”, a scris o persoană pe grupul FaceBook.

„Din experiență, oaspeții care lasă lucrurile în această stare au tendința să lase întreaga proprietate într-un haos”, a comentat un alt proprietar.

Alții au avertizat că ar putea fi nevoiți să își mute proprietățile pe alte platforme de închiriere.

„Voi depune o reclamație. Nu mă pot aștepta ca persoana care face curățenie să spele vasele murdare, iar costurile serviciilor de curățenie sunt deja prea mari. Dacă Airbnb insistă cu această politică, îmi voi retrage proprietatea de pe platformă”, a declarat, revoltat, un proprietar.

„Noile reguli sunt un coșmar – îi încurajează pe oameni să lase mizerie peste tot!”, a comentat o altă persoană.

Proprietarii au lansat și o petiție online, în care susțin că noua politică este „nerezonabilă, nedreaptă față de gazde și demonstrează o înțelegere fundamental greșită a naturii cazărilor de tip self-catering”.