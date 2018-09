Coloane de mașini de câțiva kilometri la ieșirile din România. Ce recomandă poliția

Pro TV

Românii care și-au petrecut concediul în țară au pornit acum pe.. lungul drum către casă.

Numai sâmbătă, în 24 de ore, 39.000 de oameni, îmbarcați în peste 12000 de mașini, au tranzitat punctul Nădlac 2 și au dat... un test al răbdării, deoarece a fost extrem de aglomerat.

Au așteptat cu orele să iasă din România, în coloane care s-au întins pe câțiva kilometri.

Șofer: "Nu mai este de venit în România, e o țară deee ... trecem toată Europa din Spania până aici și facem 16 ore și stăm aici 6 ore să trecem o vamă. Asta nu se poate."

Șofer: "Ce se întâmplă la vamă, așa e în fiecare an, dar nu se gândesc că noi trebuie să înnoptăm în Ungaria, e absurd, ar trebui să găsească ceva, că așa nu se mai poate."

Atunci când au obosit să stea în mașină, oamenii au înaintat pe jos, în timp ce șoferii s-au mișcat în ritm de melc.

Șofer: "A fost dezastru pentru noi, de ieri am plecat din București de la ora 10 și am prins o coadă de 4 ore pe Valea Oltului și acum altă coadă în vamă."

Pentru unii însă vacanță în România a însemnat și muncă.

"Noi am muncit, nu am petrecut, ăsta-i concediul nostru. Nu spunem cât am cheltuit, că pe urmă intră fiscul pe noi."

De muncă au avut însă și polițiștii de frontieră.

Agent Sorina Daniela Tocaciu, purtătorul de cuvânt al poliției de frontieră Arad: "Rugăm participanții la trafic să utilizeze și celelalte puncte de frontieră aflate în zona de competență pe raza județului Arad Nădlac Turnu Varșand, iar pe raza județului Bihor Salonta Borș Săcuieni Borș."

De asemenea, autoritățile recomandă și aplicația politiadefrontiera.ro, care prezintă o medie a timpului de așteptare la graniță.

