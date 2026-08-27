Potrivit estimărilor, în perioada 27 august, ora 12:00 - 28 august, ora 10:00, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie, pe râuri din bazinele hidrografice: Mureş, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Bistriţa - afluent al râului Siret, Trotuş, precum şi pe râurile din Dobrogea, scrie Agerpres.

În acest context, sunt vizate anumite sectoare de cursuri de apă din judeţele: Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Buzău, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea.

Hidrologii menţionează că fenomenele potenţial periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mari pe unele râuri mici din judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Harghita.

În acest context, se recomandă populaţiei să evite deplasarea şi traversarea cursurilor de apă, să nu se apropie de maluri sau zone inundate, să protejeze bunurile aflate în zonele expuse şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale. Totodată, este importantă urmărirea permanentă a comunicărilor oficiale privind evoluţia situaţiei hidrometeorologice.