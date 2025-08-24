Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Vijelie
Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Atenţionarea cod galben este valabilă pentru intervalul 24 august, ora 10 – 24 august, ora 20.

În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50...60 km/h şi pe arii restrânse de 70...80 km/h”, transmite ANM.

Instituţia precizează că, local şi temporar, vântul va avea intensificări şi în celelalte regiuni. În aceste cazuri, vitezele vor fi, în general, de 30...45 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, precizează ANM.

romania, cod galben, vreme

