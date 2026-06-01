Leland „Lee” Arnett a murit la patru zile după ce a fost lovit în cap cu o bâtă în timpul unui incident de violență domestică petrecut pe 13 mai, în locuința familiei din De Soto, Illinois.

Presupusul agresor, Marcus Moultrie, 36 de ani, ar fi atacat în aceeași noapte și mama copilului, conform documentelor judiciare obținute de WSIL.

Poliția a fost chemată la locuință în jurul orei 23:00, în urma unui apel privind o altercație domestică. Oamenii legii au găsit-o pe femeie inconștientă, iar copilul prezenta o rană gravă la cap.

Atât mama, în vârstă de 31 de ani, cât și băiatul au fost transportați de urgență cu elicopterul la spital. Lee a murit pe 17 mai.

„Încerca doar să-și protejeze mama”

„S-a întâmplat pentru că Lee încerca să-și protejeze mama”, a declarat mătușa copilului pentru The Journal Star. „E nevoie de mult curaj să te ridici pentru mama ta într-o astfel de situație violentă, și el a făcut asta... Mi-aș fi dorit să nu fi făcut-o, dar a făcut-o.”

Familia a transmis că băiatul și-a donat organele, descriind gestul drept „ultimul său act de eroism”.

Femeia se află în stare critică și nu a putut participa la înmormântarea fiului ei.

Acuzații de crimă

Marcus Moultrie a fost pus sub acuzare pentru două capete de acuzare de crimă de gradul întâi și un cap de acuzare de tentativă de crimă de gradul întâi.

Inițial, acesta fusese acuzat de tentativă de omor după arestarea din 14 mai, însă procurorii au schimbat încadrarea juridică după moartea lui Lee.

Noile acuzații includ și o agravare care descrie faptele drept un comportament „extrem de brutal sau odios, indicativ al unei cruzimi extreme”.

Bărbatul s-a declarat nevinovat și a rămas în arest preventiv.