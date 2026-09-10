În România a fost anunțat deja un proiect pilot pentru cumpărarea de locuințe sociale, în sud-estul țării. Sute de persoane care astăzi nu au o casă ori stau într-una prea aglomerată ar putea avea în curând un cămin al lor.

13 milioane de euro vor fi alocate pentru județele Galați, Constanța și Tulcea, în cadrul proiectului pilot. Apelul, din fonduri europene, va fi lansat luna viitoare, iar primăriile trebuie să depună cereri de finanțare.

Sute de persoane vor beneficia de o nouă locuință

Din acești bani, autoritatea locală va cumpăra locuințe pentru oameni care acum nu își permit. Beneficiarii vor plăti o chirie, mult mai mică decât cele de pe piață.

Luminița Mihailov, director general ADR SUD-EST: E vorba de locuințe care vor trebui să fie cât mai eficiente energetic, pentru că ne adresăm unei categorii sociale care nu are venituri foarte mari să plătească facturi mari la energie, care nu își permit să încheie un credit la o bancă. ne adresăm unor oameni care muncesc, sau muncește doar unul, familii cu mulți copii.

Potrivit estimărilor actuale, după o anchetă socială aproximativ 300 de persoane se vor putea muta într-o casă nouă.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați: Uniunea europeană își dorește o implementare rapidă a acestui proiect, tocmai de aceea s-a recurs la achiziție de locuințe de pe piața liberă, tocmai pentru că nevoia de locuințe, nu doar în Galați, în toamna lumea, este una care depășește cu mult capacitatea oricărei administrații locale.

Peste 40% dintre români stăteau în 2024 în locuințe supraaglomerate, față de 16,9%, media Uniunii europene.

În plus, o zecime au case vechi și degradate, mai arată datele Comisiei Europene. Este una dintre cele mai severe rate din uniune.

Datele oficiale arată că doar 14% dintre administrațiile locale din România au locuințe sociale, aproximativ 18.000 în total.

Din acest motiv, din noul buget al Uniunii, din 2028, vor fi alocați bani și pentru construcția de locuințe la prețuri accesibile.

Nicu Ștefănuță, europarlamentar: Primăriile sau chiar și privații le pot accesa acum. Prețurile sunt foarte mari. Tinerii nu își pot permite case. Și de aici apar tot felul de probleme, pentru că dacă nu ai casă, nu ai nici familie, nu face nimeni copii dacă nu are nevoile de bază îndeplinite, dacă nu ai un salariu și dacă nu ai o casă.

Viitoarele măsuri ar urma să reducă și presiunea pe prețuri ori chirii. De exemplu, se vor putea construi și cămine studențești, pentru ca mai puțini tineri să aibă nevoie de o chirie.