În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de „sporul Bayraktar”, după dronele produse în Turcia, deoarece, la început, era gândită pentru operatorii acestor echipamente.

Ministerul Afacerilor Interne susține însă că, în cazul angajaților săi, este vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor.

Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale este cunoscută neoficial drept „sporul de dronă” sau „sporul Bayraktar”. De aproximativ doi ani, aceasta este acordată tuturor militarilor și polițiștilor.

„Este un spor destinat fidelizării personalului care poartă uniformă, introdus în contextul izbucnirii războiului din Ucraina. Inițial, ar fi trebuit să fie acordat doar celor care operează drone Bayraktar.”, a spus Cosmin Dorobanțu, lider de sindicat în sistemul penitenciar, scrie tvrinfo.ro.

Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, confirmă că polițiștii primesc sporul pentru menținerea capacității operaționale, cunoscut în sistem drept „sporul Bayraktar”. El afirmă însă că, teoretic, există și un spor distinct pentru operatorii de drone.

Sindicaliștii susțin însă că acest din urmă spor nu este acordat, în practică, polițiștilor care folosesc astfel de echipamente.

„Era vorba de un 10% pe perioada în care operează drone. Adică pentru intervalul de timp, pentru acele ore în care polițistul de frontieră sau polițistul operează aparatele de zbor. Probabil că, în cel mai scurt timp, colegii noștri vor refuza să mai opereze astfel de aparate de zbor și, în condițiile acestea, vom sta cu dronele la sol, pentru că nu va fi cine să le opereze”, a declarat Cosmin Andreica.

Deși fondurile au fost alocate, eficiența operațională a rămas sub semnul întrebării, cel puțin în situațiile dronelor care au explodat la Galați și în portul Constanța.

„Nu este vinovat militarul pentru că stă, acolo, în teren, departe de familie. Sunt responsabili alții, care probabil beneficiază și ei de acest spor”, a spus Dorin Toma.

Baza legală pentru acordarea sporului a fost creată în iunie 2024, printr-o ordonanță adoptată de Guvernul Ciolacu. Documentul a fost semnat și de ministrul Apărării de la acea vreme, Angel Tâlvăr, care nu a comentat până acum controversele legate de acest beneficiu.

Costurile sunt semnificative. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an.