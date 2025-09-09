O femeie va plăti 31.000 de dolari familiei iubitului ei, care a murit după ce a sărit din mașină în timpul unei dispute

09-09-2025 | 22:29
spital
Shutterstock

O femeie din China a fost obligată de procurori să plătească despăgubiri în valoare de aproximativ 31.000 de dolari familiei fostului său iubit, care a murit după ce a sărit din mașina condusă de ea, în timpul unei dispute.

Aura Trif

Imaginile surprinse de camera de bord arată cum bărbatul a deschis brusc ușa autoturismului și s-a aruncat afară, după ce femeia i-ar fi spus că „va muri”.

Femeia, identificată ca Liu, a fost reținută de poliție în orașul Hejin, provincia Shanxi, în nordul Chinei, în aprilie anul trecut, în urma decesului bărbatului, scrie South China Morning Post.

Liu a condus din orașul său natal, Yuncheng până la Hejin pentru a-l lua pe bărbat. La început, a încercat să-l liniștească, dar discuția a degenerat într-o ceartă.

În timpul disputei, femeia i-ar fi spus: „Ai tot spus toată noaptea că vrei să mori. N-ai murit deja?” — replică ce se presupune că l-a determinat pe bărbat să sară din mașina aflată în mișcare. Acesta a fost spitalizat, dar a murit după o săptămână de tratament.

fake news rusia
SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România

Femeia nu a fost arestată

Inițial, poliția a cerut arestarea lui Liu sub acuzația de omor din culpă. Totuși, procurorii au menționat că relația specială dintre cei doi a ridicat unele controverse în privința încadrării juridice a faptei.

Prin intermediul unui mediator, Liu a negociat cu familia bărbatului și a fost de acord să plătească despăgubiri în valoare de 218.000 de yuani (aproximativ 31.000 de dolari). După achitarea sumei, familia a trimit o scrisoare prin care își cereau iertare.

Procurorii au decis că neglijența lui Liu a fost „evident minoră” și au hotărât să nu o aresteze. Ca urmare, poliția a clasat cazul. Autoritățile au inițiat totodată o procedură separată de sprijin pentru familia bărbatului, aflată într-o situație financiară dificilă.

Ochelarii care traduc în timp real și un aspirator ce urcă scările singur, vedetele celui mai mare târg tech din Europa

Sursa: South China Morning Post

