SUA se retrag din lupta împotriva dezinformării: Implicațiile asupra României, pe rețelele sociale

Statele Unite au anunțat că renunță la colaborarea cu țările europene, inclusiv România, în eforturile comune de combatere a dezinformării propagate de state precum Rusia, China și Iran. Decizia se resfrânge mai ales asupra rețelelor sociale.

Mihai Niculescu

Decizia, comunicată săptămâna trecută printr-o notificare a Departamentului de Stat, marchează un pas înapoi semnificativ în războiul informațional global și lasă aliații europeni să facă față singuri amenințărilor hibride, potrivit Financial Times, care citează trei oficiali europeni.

Notificarea precizează că SUA reziliază memorandumurile de înțelegere semnate în 2024 sub administrația Biden, care vizau o abordare unitară pentru identificarea și combaterea campaniilor de dezinformare orchestrate de guverne străine. Aceste acorduri, parte a inițiativei conduse de Global Engagement Center (GEC) al Departamentului de Stat, urmăreau să contracareze propaganda adversarilor SUA și a grupurilor teroriste. România, care a semnat un astfel de memorandum la 21 iunie 2024, prin fostul ministru de externe Luminița Odobescu și secretarul de stat american Antony Blinken, pierde sprijinul SUA în această chestiune.

„Rusia continuă să submineze securitatea în regiunea Mării Negre, o regiune de importanță strategică pentru NATO. Avem de-a face cu un război hibrid. Acest document extinde cooperarea bilaterală și este un semnal al angajamentului comun de a combate împreună dezinformarea, manipularea și propaganda”, declara Luminița Odobescu la semnarea acordului, potrivit News.ro.

GEC, agenție înființată în 2011, desființată în 2025

Decizia administrației Trump vine în contextul desființării GEC, o agenție înființată în 2011 pentru a lupta împotriva propagandei teroriste și a extremismului online, a cărei misiune s-a extins ulterior la contracararea dezinformării străine. Închiderea centrului, finalizată în aprilie 2025 după ce Congresul republican a blocat prelungirea mandatului său, a fost justificată de oficiali precum Darren Beattie, subsecretar de stat interimar pentru diplomație publică. „Departe de a renunța la un singur plan, am fost mândri să renunțăm la întregul GEC. Nu numai că activitatea de cenzură infamă a GEC era profund nealiniată cu poziția pro-libertatea de exprimare a acestei administrații, dar era și lamentabil și jenant de ineficientă în propriile sale termeni”, a afirmat Beattie.

James Rubin, fost director al GEC până în decembrie 2024, a criticat dur această mișcare, numind-o „un act unilateral de dezarmare” în războiul informațional cu Rusia și China. „Războiul informațional este o realitate a timpurilor noastre, iar inteligența artificială nu va face decât să multiplice riscurile asociate acestuia”, a avertizat Rubin, care a negat acuzațiile de cenzură formulate de republicani.

Aproximativ 22 de țări din Europa și Africa semnaseră astfel de acorduri cu SUA, construind un cadru comun pentru a combate manipularea informațională. Retragerea SUA lasă aceste națiuni, inclusiv România, într-o poziție deschisă, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice din regiunea Mării Negre. Decizia reflectă prioritățile administrației Trump de a reduce programele considerate ineficiente sau controversate.

Sursa: Financial Times

