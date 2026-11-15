Instalaţia a fost conectată cu succes la Sistemul Energetic Naţional şi a început livrarea agentului termic necesar Capitalei.

„Electrocentrale Bucureşti (Elcen) anunţă că CET Bucureşti Vest a fost repusă astăzi (duminică - n.r.) în funcţiune în deplină siguranţă, realizându-se cu succes conectarea la Sistemul Energetic Naţional. Compania îşi respectă astfel angajamentul ferm asumat încă din vara acestui an privind pornirea centralei la data de 15 noiembrie 2026”, se arată într-un comunicat al companiei.

Reprezentanţii Elcen au precizat că livrarea energiei termice se realizează până la limita de proprietate a centralei, subliniind însă că distribuţia către populaţie depinde de infrastructura municipalităţii: „Pentru ca apa caldă şi căldura să ajungă în mod optim la consumatorii finali, rămâne esenţială corelarea strânsă cu eforturile de preluare şi distribuţie din reţeaua aflată în proprietatea Municipiului Bucureşti şi operată de Termoenergetica, în special în contextul provocărilor generate de şantierele extinse din Capitală şi de starea generală a infrastructurii de transport”.

Readucerea în funcţiune a unităţii, după avariile majore provocate de incendiile din aprilie şi mai 2026, a fost descrisă de oficialii companiei drept „o provocare inginerească şi logistică fără precedent”.

„Lucrări de o asemenea complexitate — care în condiţii normale ar fi durat aproximativ un an şi jumătate — au fost comprimate şi gestionate într-un interval de doar 6 luni, astfel încât toate intervenţiile critice necesare pornirii în siguranţă a centralei să fie încheiate la termenul asumat de 15 noiembrie, protejând locuitorii arondaţi în sezonul rece şi susţinând stabilitatea Sistemului Energetic Naţional. Totodată, precizăm că celelalte lucrări de refacere completă a tuturor instalaţiilor afectate de incendiile din primăvară continuă în ritm susţinut şi vor fi finalizate până la finalul acestui an”, notează sursa citată.

Ce echipamente s-au înlocuit

Incendiile din primăvară au afectat echipamente cu o vechime cuprinsă între trei şi cinci decenii, printre care transformatoare din perioada 1994-1995 şi staţii electrice din anii 1972-1975 (modernizate în anii 2000). Flăcările au provocat degradări semnificative ale componentelor staţiilor electrice de 6 kV, ale tabloului de 0,4 kV aferent cazanelor de apă fierbinte 1 şi 2, precum şi avarierea transformatoarelor de putere. Pe durata reparaţiilor capitale, necesarul de energie termică a fost preluat integral de CET Grozăveşti, asigurând continuitatea serviciului fără nicio întrerupere pentru consumatori.

Pentru a garanta o repornire în condiţii de siguranţă, Elcen a refăcut infrastructura critică de transformare şi alimentare. Intervenţiile au inclus refacerea instalaţiilor electrice de 6 kV şi 0,4 kV, repararea şi montarea unui transformator de putere, dar şi achiziţia unui nou transformator care va servi drept soluţie de rezervă pentru alimentarea serviciilor generale. De asemenea, centrala a trecut cu succes toate etapele probelor tehnologice finale, inclusiv un test de funcţionare continuă de 72 de ore al transformatorului principal, urmat de verificări amănunţite ale sistemelor de automatizare şi protecţie şi de pregătirea agregatelor energetice.