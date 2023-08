Cererea pentru îngrijiri la domiciliu a explodat după neregulile grave și condițiile inumane din azile

Îngrozite, familiile caută personal calificat, astfel încât să aibă grijă acasă, de bătrânii aflați în suferință. Din păcate, potrivit datelor oficiale, avem printre cele mai puține servicii de acest fel, la nivelul statelor europene. Și asta, pentru că persoanele calificate în acest domeniu, lucrează în străinătate.

Cu scleroză multiplă, la cei 68 de ani ai săi, Vasile a încercat să se descurce singur și să o îngrijească și pe mama lui de 95 de ani pentru că nu mai au pe nimeni. Nu a mai putut și în urmă cu opt luni a cerut ajutorul Crucii Roșii din Brașov.

Vasile: „Mi-a fost ușurată situația grea în care suntem. Nici nu mă pot deplasa singur, să mă spăl. Sunt de 27 de ani cu această boală care a evoluat tot în jos.”

De atunci, doamna Doina, voluntar la Crucea Roșie, dar și infirmieră la un spital din Brașov, trece pe la ei de două ori pe săptămână. Le face curățenie, îi spală, le cumpără medicamente.

Doina Zoltan, voluntar Crucea Roșie Brașov: „Au nevoie de pregătit hrana, care necesită timp, apoi toaletare intimă și totală, care chiar e necesară pe căldurile astea mari. Până la baie il duc cu caruciorul, e foarte greu. ”

Bătrânii plăteasc, în funcție de necesități, între 50 de lei și 100 de lei pe oră celor de la Crucea Roșie, din Brașov.

Andra Dragoi, asistent social Crucea Roșie Brașov: „Sunt niște prețuri destul de mari pentru România, pentru că în general pensiile nu sunt foarte mari, cererea e foarte mare. Majoritatea nu își pot permite.”

La Direcția de Asistență Socială Brașov există o listă de așteptare. În prezent sunt 19 beneficiari și șase îngrijitori. Opt încă așteaptă să primească ajutor.

Monica Chelban, purtător de cuvânt Direcția de Asistență Socială Brașov: „Ne-ar trebui încă vreo zece persoane pe îngrijiri la domiciliu. Aceste servicii se acordă de obicei gratuit, dar există și o contribuție a beneficiarului, în functie de veniturile lui.”

Salariul unui îngrijitor la domiciliu este în medie 2.800 de lei net. Pentru că lipsa de personal este acută la nivelul întregii țări, legea permite ca un membru apropiat al familiei să încheie un contract cu Direcția de Asistență Socială și să devină îngrijitor informal.

Primește jumătate din indemnizația unui îngrijitor la domiciliu, însă nu este obligat de lege să urmeze studii de specialitate.

În paralel, persoanele cu dizabilități pot primi în funcție de gradul de dependență un însoțitor, care nu are nevoie de studii suplimentare.

Persoanele care au contract de îngrijitor la domiciliu urmează un curs de specialitate acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educaței care durează aproximativ 360 de ore.

Gyorgy Peter, președinte Seniornet: „Pentru a îngriji o persoană trebuie să ai cunoștințe de anatomie. Cum se face un transfer dintr-un pat în scaun cu rotile, ce înseamnă igiena.”

România este pe ultimele locuri la nivel european în privința serviciilor sociale.

Potrivit datelor de la Minsterul Muncii, în Revisal apar la postul de îngrijitor la domiciliu 892 de persoane și 180 de angajatori. În total, sunt licențiate 333 de servicii de îngrijiri la domiciliu, iar aproape 70% sunt private.

La nivel național, în zona Transilvaniei, dar și în partea de Vest a țării sunt dezvoltate cele mai multe servicii, în timp ce în sud, în multe județe, cum ar fi Teleorman nu există astfel de centre de îngrijire.

Pe de altă parte, multe dintre persoanele care ar putea oferi ajutor bătrânilor lucrează în străinătate. Irina Gavrilă munceste în Italia de peste șase ani și nu are de gând să se întoarcă pentru moment în țară.

Irina Gavrilă, badantă: „Eu am în fiecare lună un salariu de 1.265 de euro. Nu sunt condiții, nu m-aș întoarce. Am 1.265 de euro în mână și îmi plătește toate contribuțiile la stat. Am cazare, am mâncare, totul este asigurat.

Potrivit datelor asociațiilor de profil, în peninsulă lucrează aproximativ jumătate de million de romance, atât în centrele de îngrijire, cât și la domiciliu.

