Celulă de criză pentru românii din Ucraina. Mărturia unui vlogger prins în Kiev: ”Se auzeau sirenele”

Celula de criză interinstituţională pentru sprijinirea şi acordarea de asistenţă consulară cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul ucrainean a fost convocată joi, arată un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

MAE precizează că, până în prezent, 30 de cetăţeni români au contactat ministerul român pentru informaţii legate de situaţia din Ucraina sau pentru a informa asupra deciziei de a părăsi acest stat.

Ministerul român avertizează că actualele evoluţii de securitate se asociază cu un risc major de impredictibilitate, instabilitate şi confruntări armate.

În acest context, MAE reaminteşte că, încă din data de 21 februarie, a fost ridicat nivelul de alertă pentru Ucraina şi solicită din nou cetăţenilor români să părăsească de urgenţă teritoriul acestui stat, precum şi să evite orice deplasare în Ucraina.

Potrivit sursei citate, personalul consular al misiunii diplomatice de la Kiev şi al oficiilor consulare de la Cernăuţi, Odessa şi Solotvino este în contact permanent atât cu cetăţenii români care şi-au înregistrat prezenţa în Ucraina până acum, cât şi cu liderii mediului asociativ românesc din această ţară.

De asemenea, MAE este în contact direct cu autorităţile române competente în vederea gestionării unor eventuale evacuări din Ucraina şi menţine legătura permanentă cu misiunile şi oficiile diplomatice străine acreditate în România care au solicitat sprijin pentru acordarea de asistenţă consulară propriilor cetăţeni.

MAE reia solicitarea către toți cetățenii români care se află în Ucraina să-și notifice, de urgență, coordonatele prezenței lor în Ucraina prin platforma www.econsulat.ro (https://www.econsulat.ro/CetateniRomaniInregistrati/Inregistreaza) sau contactând MAE la numărul de telefon 0040751084537. Această linie telefonică este dedicată cetățenilor români care se află temporar în Ucraina și care solicită protecție și asistență consulară din partea MAE.

Vloggerul Cristian Dascălu este unul dintre românii care s-a aflat în Ucraina în timpul atacului Rusiei asupra Ucrainei.

Într-o intervenție pentru Știrile Pro TV, Cristian a povestit că se află într-un microbuz care a plecat din Kiev joi dimineață cu destinația România, unde se mai află și alți șapte români. Mai mult, mai sunt și alți patru cetățeni de diferite naționalități, inclusiv americani.

”A fost o aglomerație destul de mare la ieșirea din Kiev. Am stat cam o oră până să ieșim de acolo. De dimineață se auzeau sirenele în oraș, când am plecat și nu am găsit transport, am avut foarte mare noroc că am dat peste oamenii ăștia și ne-au luat alături de ei. Evităm autostrăzile, mergem pe un drum de țară. Ne-am îndepărtat de Kiev și ne așteptăm să ajungem în această noapte la Cernăuți, ca să intrăm în România și sper ca toate să fie bune. Sper ca toți românii care sunt acum în Ucraina să fie în regulă, gândurile mele merg și către ei”, a povestit Cristian Dascălu.

Un alt român stabilit în Ucraina a povestit că s-a ascuns într-un beci, după ce a auzit bubuituri.

”Astăzi dimineață când m-am trezit, la orele cinci, am auzit bubuitori și apoi, când m-am uitat la știri, am văzut că dadeau cu bombe în aeroport. M-am trezit, trebuia sa merg la lucru, dar când am ieșit afară am auzit bubuiturile. Sunt cu familia. Am sunat-o pe sora mea, care e în România, am început să plâng și i-am spus că îmi este frică și că nu am cum să vin momentan în Romania, pentru că soția nu are pașaport. Soția mea e din Ucraina. Am vrut să plec undeva în pădure și să merg pe jos, cât mai departe. Acum nu se mai aud bubuituri”, a povestit el.