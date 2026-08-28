Președintele Nicușor Dan a anunțat joi seară că nava ar fi fost lovită, însă autoritățile nu au precizat, deocamdată, de cine sau cu ce. Toți marinarii au fost salvați.

Anchetatorii verifică trei posibile cauze. Una dintre ipoteze, avansată de liderul sindical al navigatorilor, este că nava ar fi fost lovită de o așa-numită „dronă-dragon”, capabilă să provoace și să extindă rapid un incendiu.

Momentul în care nava Progres IV se scufundă aproape complet în mare a fost surprins. Puțin mai târziu, imaginile surprind cum o parte dintre marinari sunt scoși din apă de echipele de salvare.

A urmat, după aproape o oră, acest anunț al președintelui.

Nicușor Dan, președintele României: „Nava a fost lovită și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel de... și nu.... adică... o să fie o cercetare, se va stabili.”

Până la această oră, nicio instituție responsabilă nu a venit cu clarificări.

Nava Progres IV, sub pavilion dominican, plecase din Sulina la ora 15 și 30 de minute, cu 199 de containere de zahăr și mazăre, încărcate la Reni, în Ucraina, și destinate Turciei.

La 17:55, echipajul a alertat Autoritatea Navală Română că la bord a izbucnit un incendiu.

Nava se afla la 15 mile marine de Sfântu Gheorghe, în zona contiguă, parte a zonei economice exclusive a României. Douăzeci de minute mai târziu, s-a scufundat.

Trei scenarii luate în calcul de anchetatori

Anchetatorii iau în calcul trei scenarii. Nava ar fi fost lovită de o dronă aeriană în zona castelului. Exploziile produse ulterior ar fi provocat breșe sub linia de plutire, iar cargoul s-ar fi scufundat cu pupa înainte.

A doua variantă este ca nava să fi fost atacată, în aceeași zonă, de o dronă maritimă.

Al treilea scenariu luat în calcul este impactul cu o mină marină, care ar fi perforat corpul navei. În ambele cazuri, apa ar fi pătruns în interior, iar cargoul s-ar fi scufundat tot cu pupa înainte.

Ultimele două variante sunt considerate mai puțin probabile, deoarece nu ar explica incendiul izbucnit la suprafața navei, semnalat de marinari.

Ovidiu Cupșa, expert maritim: „Ceea ce este aproape sigur, nava avea și găuri de apă, în opera vie a navei, în partea de sub linia de plutire. Aceasta ar fi singura explicație de ce s-a scufundat atât de repede.”

Adrian Mihălcioiu, reprezentantul Federației Internaționale a Transportatorilor: „Impresia este că atacul s-a făcut cu alt tip de drone, drone incendiare, cele care pot extinde incendiul ușor la navă pentru că altfel nava nu avea cum să ia foc în felul ăsta și să se și scufunde.”

Toți cei 12 marinari au fost salvați

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Cei 12 marinari aflați la bord — opt ucraineni și patru azeri — urmează să fie audiați. Ei au fost recuperați de o navă comercială civilă și de o ambarcațiune a Poliției de Frontieră.

Operațiunea s-a desfășurat pe o mare agitată, cu valuri de doi metri. O parte dintre marinari pluteau susținuți de vestele de salvare, iar ceilalți se aflau într-o barcă de salvare.

Comisar șef Gabriel Cerchez, comandantul navei „Ștefan cel Mare”: „Au avut și noroc foarte mare pentru că deja era întuneric beznă. Dacă mai întârziam și 20 de minute, cred că nu mai reușeam să îi găsim. Au stat în apă cel mai probabil o oră până am reușit noi să le recuperăm. Au spus doar că au avut un incendiu și nava s-a scufundat.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Nouă marinari au ajuns aici în Portul Constanța. Au fost aduși de polițiștii de frontieră cu nava Ștefan cel Mare, în timp ce alți trei membri ai echipajului au fost transportați la Sulina.”

Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța: „Erau stabili, conștienți. Din fericire, niciunul nu a suferit răni grave.”

Marinarii transportați la Spitalul din Constanța au fost externați și sunt cazați acum la un hotel din oraș.

Containerele pierdute în mare, pericol pentru navigație

Corespondent Știrile PRO TV: „Există deja rapoarte despre containere care plutesc în zona în care s-a scufundat nava. Potrivit Centrului Maritim de Coordonare, poziția și deplasarea lor corespund locului naufragiului. Curenții le poartă predominant spre sud. În următoarele 48 de ore, acestea ar putea coborî de la Sfântu Gheorghe de-a lungul litoralului românesc.

Containerele aflate în derivă pot încurca traficul și reprezintă un pericol pentru navigație. Autoritățile urmăresc acum deplasarea lor.”