„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceţii la sub 200 metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Bihor, Brăila şi Harghita”, a transmis, vineri dimineaţă, Centrul Infotrafic, scrie News.ro.

Ceața afectează traficul în trei județe

Sursa citată a precizat că nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulaţiei pe autostrăzi sau pe drumurile naţionale.

„Recomandăm conducătorilor auto să folosească în mod corespunzător luminile din dotarea maşinilor, să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante! Nu opriţi pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi, în mod nejustificat”, recomandă poliţiştii.

Transalpina și Transfăgărășanul rămân închise.

Aceştia reiterează că, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, circulaţia rutieră rămâne închisă pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea) şi pe DN 7C Transfăgărăşan, între Piscul Negru (judeţul Argeş) si Bâlea Cascadă (judeţul Sibiu), pe sectorul kilometric 108+000 metri - 130+800 metri.

De asemenea, în perioada 28 octombrie – 04 decembrie 2026, se execută lucrări de reparaţie la rosturile de dilataţie, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, la kilometrul 64+884 metri (Podul Prieteniei), unde se circulă alternativ, dirijat prin semafoare, restricţie valabilă inclusiv pe timpul nopţii.