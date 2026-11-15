De asemenea, ceața densă este și pe tronsoane din autostrăzile A0 Centura Capitalei, A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov şi A7 Ploieşti-Bacău. În aceste zone, meteorologii au emis Cod galben.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, duminică dimineaţă, nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naţionale cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier.

Totuşi, vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceţii, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Suceava şi Vrancea.

De asemenea, pe mai multe tronsoane din autostrăzile A0 Centura Capitalei, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Braşov şi A7 Ploieşti – Bacău sunt semnalate condiţii de ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic, pe alocuri sub 100 de metri.

Pe celelalte artere rutiere importante, respectiv drumurile naţionale DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, circulaţia se desfăşoară pe un carosabil preponderent umed, dar vizibilitatea în trafic este bună, iar valorile de trafic normale.

Recomandări pentru șoferi

„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă. Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie”, atrag atenţia poliţiştii rutieri.

Atenționări meteo

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări de tip nowcasting de ceaţă, pentru zona continentală a judeţului Constanta (Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârşova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipniţa, Ciobanu, Crucea, Peştera, Chirnogeni, Albeşti, Independenţa, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindăreşti, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târguşor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliştea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni), judeţul Brăila, judeţul Ialomiţa, judeţul Buzău (Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliştea, Glodeanu Sărat, Ruşeţu, Gherăseni, Săhăteni, Luciu, Brădeanu, C.A. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăileşti, Cilibia, Largu, Florica), judeţul Prahova (Ploieşti, Mizil, Brazi, Urlaţi, Valea Călugărească, Bucov, Bărcăneşti, Puchenii Mari, Târgşoru Vechi, Ciorani, Albeşti-Paleologu, Colceag, Berceni, Şirna, Gorgota, Râfov, Drăgăneşti, Tomşani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Fulga, Cocorăştii Colţ, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Boldeşti-Gradiştea, Gherghiţa, Olari), judeţul Călăraşi, judeţul Giurgiu, judeţul Ilfov, judeţul Suceava (Vatra Dornei, Broşteni, Fundu Moldovei, Şaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, Cârlibaba, Coşna, Ciocăneşti), judeţul Galaţi (Galaţi, Tecuci, Lieşti, Pechea, Matca, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Tuluceşti, Umbrăreşti, Cosmeşti, Munteni, Barcea, Brăhăşeşti, Ghidigeni, Drăgăneşti, Măstăcani, Fârţăneşti, Tudor Vladimirescu, Frumuşiţa, Piscu, Iveşti, Independenţa, Nicoreşti, Slobozia Conachi, Fundeni, Gohor, Vânători, Griviţa, Braniştea, Valea Mărului, Folteşti, Schela, Smârdan, Şendreni, Cuza Vodă, Scânteieşti, Cuca, Băleni, Nămoloasa, Ţepu, Negrileşti, Buciumeni, Rediu, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădeşti, Poiana, Suhurlui, Movileni), judeţul Vrancea (Focşani, Adjud, Mărăşeşti, Panciu, Vulturu, Homocea, Suraia, Măicăneşti, Vânători, Ţifeşti, Tătăranu, Boloteşti, Rugineşti, Garoafa, Moviliţa, Pufeşti, Milcovul, Gologanu, Goleşti, Ploscuţeni, Câmpineanca, Răstoaca, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăşti, Bilieşti, Corbiţa, Năneşti), zona depresionară a judeţului Harghita (Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu).

Acestea sunt în vigoare până la ora 8.00.