„În cea mai mare parte a ţării, ziua începe astăzi cu ceaţă şi ploaie. Vizibilitatea e redusă şi carosabilul e ud, aşa că drumul cere mai multă atenţie decât de obicei”, arată MAI, sâmbătă dimineaţă, pe pagina de Facebook.

Recomandări pentru soferi și pietoni

Poliţiştii transmit şi o serie de recomandări pentru o deplasare în siguranţă:

Dacă sunteţi la volan:

▪ Folosiţi faza scurtă şi, dacă maşina este dotată, proiectoarele de ceaţă. Faza lungă se reflectă în ceaţă şi vă reduce vizibilitatea.

▪ Reduceţi viteza şi păstraţi o distanţă mai mare faţă de vehiculul din faţă. Pe asfaltul ud, distanţa de frânare creşte.

▪ Dezaburiţi geamurile înainte să porniţi şi evitaţi manevrele bruşte.

▪ Plecaţi mai devreme de acasă. Câteva minute în plus vă scutesc de grabă pe drum.

Dacă mergeţi pe jos:

▪ Traversaţi doar prin locurile marcate, după ce v-aţi asigurat că şoferii v-au observat.

▪ Purtaţi haine deschise la culoare sau un element reflectorizant. Pe ceaţă, şoferii vă văd mult mai târziu.

▪ Nu vă acoperiţi privirea cu umbrela atunci când traversaţi.