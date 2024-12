Ce părere au locuitorii din Sectorul 4 despre noua taxă pe care o vor plăti cei cu mașini dar fără loc de parcare

Primăria sectorului 4 introduce, de anul viitor, o taxă pentru toți locuitorii din sector care dețin o mașină, dar nu și un loc de parcare.

În schimbul plății, șoferii primesc permisiunea să parcheze pe unde pot și promisiunea că în viitor vor exista mai multe locuri de parcare, făcute chiar din banii colectați. „Taxa specială pentru dezvoltare urbană” a fost votată în consiliul local cu 16 voturi pentru, 9 împotrivă și o abținere. Este o taxă anuală de 540 de lei, pe care o vor plăti toți cei care locuiesc în sector, dețin o mașină, dar nu au un loc de parcare.

Această sumă nu le oferă locatarilor un loc de parcare, ci doar dreptul să parcheze în spațiile publice în care parcarea nu este interzisă. Ceea ce se întâmplă și acum, fără o taxă plătită.

Locuitor: „E o idee proastă, întâi să asigure locuri de parcare și după aceea pot pune orice fel de taxă... dar când nu sunt locuri de parcare, mai facem și greșeli, și domnii primari mai fac greșeli.”

Locuitor: „Pentru ce să plătim dacă nu sunt locuri? Abia avem noi și pe ale noastre, când se ocupă nu ai cum să le faci ceva. Suntem toți oameni și locuim în București, nu avem locuri... de promisiuni avem podul plin, ne-am săturat de promisiuni, vrem fapte.”

Însă autoritățile numesc această taxă o „facilitate” și spun că vin în ajutorul cetățenilor.

Andrei George Trocan, viceprimarul Sectorului 4: „Facilitatea constă în faptul că, spre deosebire de regulamentul actual, care prevede o taxă de 720 de lei pe an, 60 de lei pe lună, pentru a utiliza zona parcărilor publice, această facilitate, la un cost mai mic de 45 de lei pe lună, respectiv 540 de lei pe an, le permite utilizatorilor să folosească parcările oriunde pe raza sectorului 4. Practic, noi ce am făcut este să înglobăm acest concept la nivelul sectorului și să aplicăm o reducere semnificativă.”

Dacă abonamentul actual pentru parcările publice este opțional, noua taxă va fi obligatorie pentru toți cei care nu fac dovada unui loc de parcare sau care nu sunt scutiți prin lege de taxe. Ea va fi aplicată inclusiv celor care au domiciliul în sectorul 4 și au mașina înmatriculată în alt județ.

În momentul de față, 115.000 de autoturisme nu au atribuit un loc de parcare, pentru că în sectorul 4 sunt doar 67.000 de locuri. Banii din taxa votată acum ar urma să ajute la construirea de noi locuri de parcare, spun autoritățile. 15.000 de locuri sunt în lucru și urmează să fie date în folosință în curând.

