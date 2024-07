Ce spun experții în educație despre subiectele de la Bacalaureat. „Înveți pe de rost niște mecanică”

„Subiectele încurajează foarte puțin creativitatea și nu îndeamnă la lectură”, spun însă experții în educație. Emoțiile nu au trecut, marți liceenii vor susține proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie.

Elev: „Am emoții și cred că o să pice Moara cu noroc.”

Elev: „O scrisoare pierdută că întotdeauna și acum Doamne Ajută, dacă nu pică, se da și în toamnă, se dă și la anul.”

O singură variantă a fost cea câștigătoare - „Moara cu noroc”. La primele două subiecte, elevii au avut exerciții pe baza unor texte și un text argumentativ, iar la subiectul al treilea, în funcție de profil, un eseu cu particularitățile unei nuvele sau caracterizarea unui personaj dintr-o nuvelă.

Elev: „Nu cred că se putea mai ușor de atât, a fost cea mai mare bucurie să pice nuvela la BAC.”

Reporter: „De ce ai ieșit deja?

Elev: Că am terminat de mult timp, dar am fost obligat să stau de acolo. Nu am aprofundat prea mult subiectul trei și de asta nu am avut ce să scriu.”

Subiectele doar au repetat șablonul din anii anteriori și încurajează foarte puțin creativitatea spun, însă, experții în educație.

Marian Staș, expert în educație: „Dintr-o sută de puncte, în total, 70 de puncte nu au nevoie de nimic suplimentar și nicio lectură. Înveți pe de rost niște mecanică despre cum să faci subiectul 1 și 2. Care înseamnă mult prea puțin în comparație cu ceea ce ar trebui să reprezinte o cultură de literatură de limba română."

Examenul nu a fost lipsit de incidente. La Craiova o elevă a fost lovită cu pumnii de un coleg, înainte de examen. Polițiștii l-au așteptat pe agresor la ușa clasei și l-au dus la secție după ce a dat proba, iar fata a ajuns la spital, a primit îngrijiri medicale și a revenit la scoală, unde a susținut examenul.

Absolvenții de liceu au susținut prima probă scrisă a Bacalaureatului - la limba și literatura română. Mulți au ieșit din sală încrezători că vor lua note mari.

