Ce s-a întâmplat în sala de judecată, la procesul lui Vlad Pascu. Tatăl tânărului mort: „L-am adus și pe el, ca să îl vedeți”

Părinții celor doi tineri spulberați atunci au plecat, din nou, de la proces, dezamăgiți și cu lacrimi în ochi.

La Judecătoria Mangalia a avut loc, joi dimineață, al doilea termen de judecată în dosarul în care Vlad Pașcu a fost trimis în judecată pentru accidentul de la 2 Mai soldat cu decesul a doi tineri și rănirea altor trei. La termenul anterior, procesul a fost amânat pentru că Vlad Pascu nu avea avocat. Acum a participat prin videoconferință.

Cătălin Dragomir, tatăl Robertei: „Dacă eram eu, Doamne ferește, oricare dintre noi în locul lui, mă lua de ceafă frumos, îmi băga cătușele și mă aducea aici, să fiu judecat, discreționar”.

Livia Dragomir, mama Robertei: „Nu se va face dreptate... Acesta este... Toți avem același sentiment, că nu se va face dreptate”.

Vlad Pascu și-a recunoscut faptele la procesul de joi și a ales procedura simplificată, ceea ce înseamnă că pedeapsa i s-ar putea reduce cu o treime. De cealaltă parte, avocații tinerilor decedați cer în continuare schimbarea încadrării juridice din ucidere din culpă, în omor calificat.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian: „Ne bucurăm că a luat în considerare să schimbe încadrarea și așteptăm până pe patru aprilie să... La un nou proces. La felul cum se judecă în țara asta, nu mai am nicio speranță. Până și acum m-a văzut cu poza băiatului în mână și m-a întrebat cine sunt. Și am zis am venit... Sunt tatăl lui Sebi și l-am adus și pe el în sală ca să îl vedeți”.

Sebastian, tânărul ucis de Vlad Pascu, ar fi trebuit să împlinească, vineri, 22 de ani.

Bogdan Enache, prietenul lui Sebi: „Trebuie să i se facă dreptate, nu acceptăm altceva. Suntem prieteni din clasa a V-a, suntem născuți amândoi în aceeași dată. Mâine este ziua noastră”.

Noul termen a fost stabilit pentru patru aprilie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: