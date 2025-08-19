Ce s-a întâmplat cu femeia care a născut în baia de acasă și și-a lăsat bebelușul să moară în vasul de toaletă

Stiri actuale
19-08-2025 | 16:44
insarcinata
Shutterstock

Femeia de 31 de ani din Timişoara care a născut în toaleta locuinţei sale şi care nu a scos bebeluşul din vasul de WC, acesta murind din cauza leziunilor şi a înecului, a fost trimisă în judecată.

autor
Sabrina Saghin

Ea este acuzată de violenţă în familie, în forma omorului calificat.

Femeia a fost cercetată în stare de arest preventiv de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

„În data de 11.04.2025, în jurul orei 12.00, inculpata, cunoscând că este însărcinată, a dat naştere unui nou-născut viabil (sarcina fiind ajunsă la termen), în vasul de toaletă din incinta imobilului de domiciliu. După naştere, inculpata a lăsat nou-născutul fără ajutor în vasul de toaletă, aproximativ 20-30 de minute, până în momentul în care la faţa locului au ajuns membrii unui echipaj de ambulanţă, care au scos cadavrul nou-născutului din vasul de toaletă. Conform raportului medico-legal de necropsie, decesul nou-născutului a survenit ca urmare a leziunii suferite la nivelul capului, produsă cel mai probabil în momentul expulzării, prin lovire de pereţii vasului de toaletă, cât şi a asfixiei mecanice (înec). Vinovăţia inculpatei constă atât în modalitatea necorespunzătoare în care a procedat la naşterea nou-născutului, cât şi în lăsarea acestuia fără ajutor în apa din vasul de toaletă, până la sosirea echipajului de ambulanţă, acceptând posibilitatea decesului nou-născutului”, se arată într-un comuniat de presă transmis, marţi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalul Timiş.

Citește și
familie sua
Un bebeluș a fost ucis de câinele familiei chiar de ziua mamei sale, în SUA. „S-a transformat în cel mai cumplit coșmar”

Sursa: News.ro

Etichete: bebelus, omor, nascut,

Dată publicare: 19-08-2025 16:44

Articol recomandat de sport.ro
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Citește și...
Un bebeluș a intrat în comă după ce a înghițit o pastilă de metadonă, în Belgia. Bunica şi părinţii fetiţei au fost arestaţi
Stiri externe
Un bebeluș a intrat în comă după ce a înghițit o pastilă de metadonă, în Belgia. Bunica şi părinţii fetiţei au fost arestaţi

O fetiţă de 11 luni care locuia în Gosselies, lângă Charleroi, a intrat în comă după ce a ingerat o pastilă de metadonă, a relatat, duminică, RTL.

Un bebeluș a fost ucis de câinele familiei chiar de ziua mamei sale, în SUA. „S-a transformat în cel mai cumplit coșmar”
Stiri externe
Un bebeluș a fost ucis de câinele familiei chiar de ziua mamei sale, în SUA. „S-a transformat în cel mai cumplit coșmar”

Un bebeluș de cinci luni a fost ucis de câinele familiei chiar în ziua de naștere a mamei sale. Animalul a pătruns în camera copilului și l-a atacat, relatează Daily Mail.

 

Cel mai „bătrân” nou-născut din lume. Un bebeluș din SUA a fost născut dintr-un embrion înghețat în 1994
Stiri Diverse
Cel mai „bătrân” nou-născut din lume. Un bebeluș din SUA a fost născut dintr-un embrion înghețat în 1994

Thaddeus Daniel Pierce s-a născut pe 26 iulie în Ohio, SUA, fiind adus pe lume printr-un embrion „adoptat” de la o femeie în vârstă de 62 de ani, embrion care fusese înghețat acum mai bine de 30 de ani, în 1994.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR
Stiri Politice
Unele investiții cu gradul de execuție de sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR

Ordonanța de urgență care suspendă finanțarea unora dintre proiectele pe fonduri europene a fost adoptată marți într-o ședință extraordinară de guvern.

Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid
Stiri Politice
Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort la nivel guvernamental să se găsească surse alternative. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO