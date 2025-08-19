Ce s-a întâmplat cu femeia care a născut în baia de acasă și și-a lăsat bebelușul să moară în vasul de toaletă

Femeia de 31 de ani din Timişoara care a născut în toaleta locuinţei sale şi care nu a scos bebeluşul din vasul de WC, acesta murind din cauza leziunilor şi a înecului, a fost trimisă în judecată.

Ea este acuzată de violenţă în familie, în forma omorului calificat.

Femeia a fost cercetată în stare de arest preventiv de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

„În data de 11.04.2025, în jurul orei 12.00, inculpata, cunoscând că este însărcinată, a dat naştere unui nou-născut viabil (sarcina fiind ajunsă la termen), în vasul de toaletă din incinta imobilului de domiciliu. După naştere, inculpata a lăsat nou-născutul fără ajutor în vasul de toaletă, aproximativ 20-30 de minute, până în momentul în care la faţa locului au ajuns membrii unui echipaj de ambulanţă, care au scos cadavrul nou-născutului din vasul de toaletă. Conform raportului medico-legal de necropsie, decesul nou-născutului a survenit ca urmare a leziunii suferite la nivelul capului, produsă cel mai probabil în momentul expulzării, prin lovire de pereţii vasului de toaletă, cât şi a asfixiei mecanice (înec). Vinovăţia inculpatei constă atât în modalitatea necorespunzătoare în care a procedat la naşterea nou-născutului, cât şi în lăsarea acestuia fără ajutor în apa din vasul de toaletă, până la sosirea echipajului de ambulanţă, acceptând posibilitatea decesului nou-născutului”, se arată într-un comuniat de presă transmis, marţi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Tribunalul Timiş.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













