Femeilor li s-au reținut bani în euro și dirhami, ceasuri și bijuterii în valoare totalăde trei milioane de euro. Parchetul Tribunalului Ilfov a deschis o anchetă.

Bunurile aparțin unor românce de 20 și 49 de ani care au fost oprite la vamă când se întorceau din Dubai. Când le-au controlat bagajele polițiștii de frontieră au găsit două kilograme de aur în bijuterii, 5 ceasuri de lux și sumele de 73.400 de euro și 2.718.500 dirhami, moneda oficială din Dubai, bunuri care ar fi trebuit declarate la intrarea în țară. Totul a fost confiscat atunci și s-a deschis un dosar penal pentru tentativă de contrabandă.

Între timp presupusa tentativă de contrabandă a fost cercetată de parchetul de pe lângă judecătoria Buftea care a decis să claseze cazul. În baza acestui act femeile au vrut să își recupereze bunurile.

Corespondent Pro TV: „În camera de depozitare se ajungea printr-un culoar - prevăzut cu camere de supraveghere - acestea ar putea să le furnizeze ceva informații anchetatorilor despre persoanele care au avut acces direct la bani. Vorbim însă de cel puțin 7.000 de ore de înregistrări din ianuarie până în octombrie și nici nu știm cât s-a salvat în acest timp. În interiorul camerei însă nu există niciun sistem de supraveghere. Aici, persoana care a venit să ia banii ca să-i restituie a găsit un sac care conținea o singură bancnota și coli de hârtie!”.

Autoritatea Vamală a sesizat dispariția banilor și a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat. Polițiștii și procurorii refuză să dea deocamdată detalii. În mod normal, banii și bunurile confiscate de autoritatea vamală intră în posesia statului român abia după ce o instanță dispune definitiv confiscarea lor.