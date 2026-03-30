Spre deosebire de sistemul clasic, care presupunea prezența fizică la sediile ANAF, procesul este acum complet digitalizat. Oricine poate participa la licitații direct de pe telefon sau calculator, în timp real, fără limitări geografice.

Ce bunuri pot fi cumpărate

Oferta disponibilă pe platformă este variată și include atât bunuri mobile, cât și imobile.

Printre acestea se regăsesc autoturisme — inclusiv modele de lux precum Ferrari F131 — utilaje, echipamente industriale, dar și locuințe sau terenuri.

Bunurile provin din executări silite pentru datorii fiscale, confiscări dispuse în dosare penale sau alte proceduri legale prin care acestea intră în proprietatea statului.

Cum funcționează sistemul de licitații

Înainte de a fi scoase la licitație, bunurile sunt afișate pe platformă timp de 30 de zile, perioadă în care potențialii cumpărători pot analiza detaliile și pot solicita vizionări organizate de ANAF.

După această etapă, licitațiile se desfășoară pe durate de 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea estimată a bunului.

Participanții trebuie să se înscrie, să achite taxa de participare și să depună oferte.

Sistemul notifică automat utilizatorii atunci când apar oferte mai mari, iar pasul de licitare variază între 5% și 15% din prețul de pornire.

Platforma include și un mecanism anti-sniping: dacă o ofertă este depusă în ultimele 15 minute, licitația se prelungește automat, pentru a permite tuturor participanților să reacționeze.