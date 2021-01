Ce a găsit Elena Lasconi scris dimineață pe mașina sa

Elena Lasconi, fosta jurnalistă PRO TV aleasă primar al orașului Câmpulung Muscel, a găsit luni dimineață scris în zăpada de pe mașina sa ”bună dimineața”, gest care a făcut-o să înceapă ziua ”cu zâmbetul pe buze”.

Elena Lasconi i-a transmis mulțumiri celui care i-a lăsat mesajul pe mașină și spune că seara, când a plecat de la primărie, a găsit un om de zăpadă chiar în fața instituției.

”Azi dimineață am găsit mașina acoperită de zăpada iar cineva mi-a scris cu degetul pe toată mașina “bună dimineața”. Mi-am început ziua cu zâmbetul pe buze și vreau să-i mulțumesc necunoscutului/necunoscutei. Acum, când am plecat de la Primărie, am găsit un om de zăpadă chiar în față. Între cele două momente o zi plină, multe provocări (nu-mi place să spun probleme). Dar dacă acestea nu ar exista cum am mai reuși să definim bucuria? Chiar am avut o zi bună! Ce fain e să trăiești pe lume!”, a scris Elena Lasconi pe pagina sa de Facebook.