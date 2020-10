Elena Lasconi, câştigătoarea primăriei din Câmpulung Muscel, şi-a luat mandatul în primire

Fosta prezentatoare la Ştirile Pro Tv a postat câteva imagini surprinse chiar în biroul său de primar. "Am preluat mandatul de primar. Cică programul e de la 08:00 la 15:30. Eu mă simt vinovată că am ajuns acum acasă", a scris Elena Lasconi pe Facebook.

Totodată, Elena Lasconi a mai adăugat: ”Nu am semnat în viața mea atâtea acte”.

Elena Lasconi, în vârstă de 48 de ani, a candidat pentru funcţia de primar al municipiului Câmpulung Muscel, din partea USR-PLUS.

"Au văzut că nu am un discurs politic, că sunt un om autentic. Secretul este să iubeşti oamenii. Am intrat în politică pentru a o folosi ca un instrument de a ajuta oamenii şi de a face lucruri bune în oraşul ăsta pe care îl iubesc. O să se întâmple lucruri extraordinare aici. Îmi doresc să fiu un exemplu pentru oamenii cinstiţi. Într-o secţie în care s-a votat de 30 de ani PSD am câştigat cu peste 70%, iar primarul în funcţie a luat 4%. Nu suntem născuţi ca să purtăm războaie. Nu sunt o idealistă, sunt un om foarte pragmatic. Vechea clasă politică a angajat consultanţi, dar nimic nu ne-a stat în cale. Oamenii au înţeles că nu mai merge şi aşa", a declarat ea imediat după câştigarea alegerilor de pe 27 septembrie.