Cazul copiilor nemți maltratați în Maramureș. Localnicii resping acuzațiile

Continuă audierile în cazul copiilor din Germania, care ar fi fost chinuiţi, umiliţi şi puşi la munci grele în centrul de reeducare din Valea Vinului, judeţul Maramureş.

Localnici, angajaţi şi colaboratori ai administratorului german al centrului se află de ore bune în fața anchetatorilor, care au făcut miercuri şi primele reţineri. Pe de altă parte, oamenii din Vişeu spun că tinerii ar fi fost ajutaţi să se reabiliteze şi nu au fost niciodată maltrataţi.

În anul 2004, pedagogul german, împreună cu soţia lui, au cumpărat o casă în munţi şi au

Început să aducă aici copii cu probleme de comportament sau dependenţi de droguri din mai multe oraşe din Germania.

Proiectul - finanțat de statul german - se dorea unul în care aceşti tineri, care trecuseră prin diferite experienţe traumatizante - de la consumul de stupefiante până la diverse acte de violenţă sau infracțiuni - urmau să fie reabilitaţi.

Numai că procurorii au informaţii că în centrul din Valea Vinului unii dintre copii erau exploataţi ca nişte sclavi, bătuţi, înfometaţi şi obligaţi să muncească în gospodăriile localnicilor. Mai mult, erau forţaţi să rupă legăturile cu familiile lor din Germania.

Localnicii din Vişeu au însă altă versiune. Ei spun că nu au auzit de aceste grozăvii şi, dimpotrivă, multor tineri veniţi aici la recuperare li s-ar fi salvat viaţa.

Femeie: "Eu de mai mulţi ani am în grijă copiii nemţi şi acum am o faţă de 14 ani, odată ce ajung aici ei sunt intergrati în familiile noastre şi sunt crescuţi şi învăţaţi cum se poartă o familie. Se joacă, merg la şcoală împreună cu copiii mei, dar ajută şi în gospodărie la animale că avem şi animale. Nu sunt maltrataţi şi loviţi cum s-a zis. Neamţul ăsta ne-a făcut un bine, gândiţi-vă la câte familii ne-a dat de lucru."

Odată ce au ajuns în centru, copiii au stat o perioadă în casa din munţi, iar mai apoi localnicii i-au primit în gospodăriile lor şi spun că i-au ajutat să se integreze.

Jonelle Kooi, tânără din Germania "Am venit în 2017 în România şi acum mi-am prelungit, îmi place foarte mult aici, când am venit mi-a fost greu, voiam să mă întorc. Aveam probleme de agresivitate când am venit în România, iar acum sunt foarte bine pentru că aici e diferit, am scăpat de anturajul rău, sunt mult mai liberă şi lucrez. Dacă este nevoie, am fost voluntară la o grădiniţă şi mie această experiență mi-a schimbat viaţa, dacă era în Germania eram moartă."

Alina, voluntar centru: "Eu am fost acolo foarte des la ora 9 dimineaţa, copiii luau micul dejun. Mai apoi se făceau lecţii, masa şi apoi treburi gospodăreşti. În niciun caz nu au fost maltrataţi sau puşi la munci foarte grele."

Surse din anchetă spun însă că unii minori ar fi declarat că au fost aspru pedespiti dacă refuzau să muncească în centrul condus de cetăţeanul german şi soţia lui şi trimişi cu săptămânile într-o cameră izolată.

Acum o anchetă amănunţită urmează să stabilească filmul evenimentelor. 4 dintre copiii audiaţi şi despre care se presupune că au fost maltrataţi, au fost deja luaţi din centru şi duşi la Direcţia pentru Protecţia Copilului Maramureş.

Miercuri, la Baia Mare, au fost aduşi să dea declaraţii toţi angajații centrului, dar şi familiile din Valea Vinului, la care multă vreme copiii erau obligaţi să muncească cot la cot cu adulţii. Surse din cadrul anchetei spun că aici, condiţiile de muncă erau extrem de dure, munceau în construcţii sau în gospodăriile localnicilor. Atunci când protestau erau pedepsiţi cu săptămânile şi ţinuţi în încăperi mici fără posibilitatea de a ieşi singuri. În plus, copiii nu aveau voie să vorbească nimic despre ce li se întâmplă cu familiile lor de acasă.

De altfel, părinţii minorilor au fost anunţaţi deja de lucrurile care se întâmplă în Valea Vinului şi deja oamenii sunt în drum spre România. Şi ei vor fi audiaţi şi vor fi întrebaţi tot ce ştiu despre lunile sau anii în care copii lor au fost trataţi în acest centru. Este nevoit să ofere răspunsuri şi cetațeanul german care în anul 2004 a înfiinţat acest centru împreună cu soţia lui. Minorii veneau în România aduși de părinţi pentru că în Germania riscau să ajungă după gratii, iar aici stăteau până la doi ani şi ar fi trebuit să fie ajutaţi şi susţinuţi într-un program de reabilitare.