Câți urși trăiesc în România. Autoritățile prezintă un număr record, însă nimeni nu a numărat sălbăticiunile de multă vreme

Recensământul științific, pe baza probelor ADN, trebuia finalizat la sfârșitul anului trecut, dar nu e gata. Între timp, Ministerul Mediului folosește o estimare potrivit căreia în țară ar fi circa 8.000 de urși, un număr record.

11 milioane de euro primim de la Uniunea Europeană pentru implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România. Cel mai important obiectiv al proiectului este stabilirea numărului de exemplare, pe baza datelor ADN. Studiul trebuia finalizat la sfârșitul anului trecut, dar nu a fost gata, iar autoritățile au reușit să obțină prelungirea termenului.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: "Important este că nu s-au pierdut banii. Am reușit să trecem în urmatorul exercițiu financiar".

Până acum s-au cumpărat și calibrat echipamente și au fost instruiți oamenii.

Din teren au fost recoltate peste 21.000 de probe precum excremente sau fragmente de blană. Trei câini special dresați participă la operațiune.

Materialul trebuie analizat apoi în laboratorul de genetică al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură, aflat la Brașov.

Teodora Puzdrea, PRO TV: „Cercetătorii de aici nu au dat vreun raport privind rezultatele muncii lor. Am vrut să le pun câteva întrebări, dar mi-au cerut curriculum vitae, ca să verifice dacă am competența necesară pentru a discuta cu ei. Când am revenit cu documentul, nu mai erau la lucru - programul lor s-a terminat la ora 14:00".

Șeful Secției Cercetare a ICDS Brașov ne-a recomandat să discutam despre efectivele de urs cu Ovidiu Ionescu, profesor și conducător de doctorate la Facultatea de Silvicultură la Universității Transilvania. Nici acesta nu a acceptat un interviu înregistrat.

În lucrarea sa de abilitare, intitulată "Managementul Carnivorelor Mari în România", profesorul Ionescu afirmă că habitatele noastre pot susține doar 4.000 de exemplare.

Ionescu este însă și președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor din România. În această calitate, a militat pentru ca gestionarii fondurilor cinegetice să poată păstra și valorifica blana, craniul și carnea exemplarelor împușcate ca metodă de prevenție.

Potrivit lui Ionescu, România a avut cei mai mulți urși la sfârșitul anilor '80, circa 7.800.

Asta pentru că Nicolae Ceaușescu a interzis vânătoarea, pe care a rezervat-o pentru sine și apropiații săi.

Spre deosebire de acum, în perioada comunistă, exemplarele problemă nu erau împușcate, iar victimele nu primeau, oficial, despăgubiri, ci li se înhidea gura într-un fel.

Benke Iosif, directorul AVPS Zetelaka: "De exemplu, dădea o Dacie 1.300 fără să aștepți ani".

Autoritățile susțin că am depășit recordul anilor '80, ca număr de urși. Am avea acum aproape 8.000. Cifra a fost calculată folosind creșterea medie anuală din UE, de 1,13 % pe an, și pornind de la valoarea de referință de circa 6.500 de exemplare, din anul 2007.

