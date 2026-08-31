Concret, acestea înseamnă peste 250 km de autostradă finalizaţi, circa 200 km de magistrale feroviare modernizate, 500 km de cale ferată reînnoită, peste 50 de locomotive şi 65 de vagoane modernizate, precum şi eliminarea a 122 de puncte negre periculoase, scrie News.ro.

PNRR a adus investiții majore

„Astăzi finalizăm PNRR Transporturi şi obţinem 5 miliarde de euro pentru România! Este un moment de bilanţ. Iar bilanţul înseamnă aproximativ 5 miliarde de euro absorbiţi de Ministerul Transporturilor prin jaloanele îndeplinite, transformaţi în proiecte concrete de infrastructură: peste 250 km de autostradă finalizaţi; circa 200 km de magistrale feroviare în stadiu avansat de modernizare; 500 km de cale ferată reînnoită; peste 50 de locomotive şi 65 de vagoane modernizate; 122 de puncte negre periculoase eliminate”, arată Horaţiu Cosma într-o postare pe Facebook.

Acesta spune că dincolo de cifre, de miliardele de euro şi de sutele de kilometri de infrastructură, este vorba de beneficii reale pe care românii le simt deja.

„Mai multă siguranţă şi mai puţin timp pierdut pentru cei care circulă de astăzi pe Autostrada Moldovei, de la Bacău până la Bucureşti. Mai multă viteză, confort şi condiţii mai bune pentru cei care aleg trenul pe magistralele Cluj - Oradea, Timişoara - Lugoj, Alba Iulia - Cluj - Dej - Baia Mare, Bucureşti - Craiova şi multe altele. Se putea mai mult în aceşti ani? Cu siguranţă.”, spune secretarul de stat în MTI.

Infrastructura aduce beneficii

Horaţiu Cosma mai precizează că, la momentul bilanţului, este important să fie constatat şi progresul real: sute de kilometri de autostradă şi cale ferată nouă sau modernizată, dintre care pe o bună parte românii circulă deja.

„Mulţumesc miilor de oameni care au muncit la aceste proiecte şi milioanelor de români pentru răbdarea lor în anii în care aceste lucrări au însemnat şantiere, restricţii şi timp pierdut. Şi nu ne oprim aici.”, afirmă Horaţiu Cosma.

Ce a început prin PNRR trebuie să continue cu fondurile europene, cu SAFE, cu fiecare sursă de finanţare pe care România o poate atrage pentru a construi infrastructura de care ţara are nevoie, afirmă Cosma.

„Doar aşa România se va dezvolta. Doar aşa românii vor putea construi un trai decent aici, acasă”, precizează oficialul.