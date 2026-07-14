Tribunalul București a obligat Executivul să comunice numărul și data hotărârilor de Guvern prin care au fost aprobate aceste ajutoare, începând cu anul 2020. Instanța a respins ca neîntemeiate argumentele SGG, care invocase excepția de la Legea nr. 544/2001,(legea informațiilor publice) și a confirmat dreptul cetățenilor de a afla informații minimale despre actele normative prin care sunt cheltuiți bani publici, transmite APADOR-CH într-un comunicat.

Demersul a pornit în vara lui 2025, când APADOR-CH a cerut Guvernului să facă publică valoarea ajutoarelor militare pe care România le-a acordat Ucrainei în ultimii ani. Ministerul Apărării Naționale a răspuns că aceste informații sunt clasificate, întrucât se regăsesc în hotărâri de Guvern „nedestinate publicului”. Asociația a solicitat atunci, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), numărul și data fiecărei hotărâri de Guvern prin care au fost aprobate ajutoarele, precum și detalii privind clasificarea acestora, conform Legii nr. 182/2002.

Refuzul Guvernului și promisiunile premierului

La 17 septembrie 2025, SGG a refuzat cererea, invocând excepția de la art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001, fără a face dovada că informațiile au fost efectiv clasificate. În octombrie 2025, APADOR-CH a chemat în judecată Guvernul. La scurt timp după deschiderea procesului, premierul Ilie Bolojan a declarat public că va aduna și va face publice informațiile cerute de APADOR-CH. În paralel, în instanță, reprezentanții Guvernului au susținut exact contrariul, aducând argumente pe care instanța le-a respins: că APADOR-CH nu ar avea interes să cunoască aceste date, că simpla cunoaștere a numărului și datei HG-urilor ar periclita „valori importante” nespecificate, sau că Guvernul nu ar putea fi dat în judecată, arată sursa citată.

Decizia Tribunalului București

Prin Hotărârea nr. 7360/2026, pronunțată la 9 iulie 2026, Tribunalul București a admis integral cererea APADOR-CH și a obligat Guvernul să comunice informațiile solicitate. Instanța a respins și excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de SGG. „Simpla existență a unei hotărâri și numărul acesteia nu pot fi considerate informații secrete, iar a ține ascuns inclusiv numărul unui act normativ este o practică absurdă și abuzivă”, a subliniat APADOR-CH.

Un lung drum spre transparență

APADOR-CH subliniază că stabilirea exactă a numărului și datei fiecărei hotărâri de Guvern este doar primul pas pentru obținerea datelor oficiale privind banii publici cheltuiți pentru ajutorul militar acordat Ucrainei. „Până în prezent, nu avem date oficiale comunicate, ci doar așa-zise «scurgeri» sau «scăpări» de afirmații, parțiale, contradictorii și conjuncturale, venite din partea unor politicieni”, notează asociația.

Organizația mai atrage atenția că autoritățile pot încălca într-un minut legea accesului la informații, fără a suferi vreo consecință negativă, în timp ce obligarea lor de a respecta legea durează luni sau ani. „Este și o deficiență a legii, care nu prevede sancțiuni distincte și descurajante”, adaugă APADOR-CH.

Există precedente

APADOR-CH amintește că nu este prima dată când se judecă cu Guvernul pentru informații publice. În 2002, asociația a mai câștigat un proces împotriva SGG pentru desecretizarea stenogramelor ședințelor de guvern. La acea vreme, SGG era condus chiar de actualul premier, Ilie Bolojan.

Hotărârea pronunțată la 9 iulie poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.