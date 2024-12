Care este diferența între migrenă și durere de cap. „Se ameliorează sub un tratament obişnuit, luat de la farmacie”

În cazul migrenelor, pacienţii sunt sfătuiţi să meargă la medicul de familie, apoi la neurolog, pentru a primi un tratament adecvat.

„Foarte puţini pacienţi fac o diferenţă reală între o migrenă şi o durere de cap. Ar trebui să ştim că migrena nu este o simplă durere de cap, migrena este o boală care, pe lângă durerea de cap, are numeroase alte simptome şi faţă de restul durerilor de cap are un tratament specific. Cu toţii poate că avem o durere de cap din când în când, în condiţii de stres, oboseală, răceală şi care de multe ori se ameliorează sub un tratament obişnuit pe care îl putem cumpăra de la farmacie, însă, în momentul în care durerea de cap nu mai e ceva sporadic, atunci devine un semnal de alarmă”, a declarat Elena Terecoasă, miercuri, la un post TV.

Ea afirmă că, atunci când avem dureri de cap care frecvente, când avem dureri de cap care durează mai mult de câteva ore, când avem dureri de cap care sunt însoţite de greaţă, de vărsături, de tulburări de vedere, orice fel de alte simptome sau mai ales când simţim o durere de cap foarte puternică, cea mai severă din viaţă, trebuie neapărat să ne adresăm unui medic.

Potrivit medicului specialist se începe cu medicul de familie, iar în final, aceşti pacienţi trebuie să fie evaluaţi de un medic neurolog.

Elena Terecoasă precizează există posibilităţi terapeutice pentru pacienţii cu migrene şi a explicat care sunt tipurile de migrene.

„În esenţă, migrena este o afecţiune extrem de dizabilitantă pentru pacienţi. Dacă te gândeşti că, din 30 de zile pe lună, 7-8-10 zile te doare capul atât de tare, nu îţi poţi desfăşura activităţile obişnuite, nu te poţi duce la serviciu. Este una dintre cele mai dizabilitante afecţiuni ale adultului tânăr. Migrena este o boală cronică, poate să apară la orice vârstă, chiar de la vârste tinere, 14-15 ani, dar este frecventă la adultul tânăr. Mulţi ajung să creadă că face parte din viaţa cotidiană. Tratamentul după ureche poate să facă rău, deoarece se poate transforma din migrenă episodică, într-o migrenă cronică, să ajungi să ai dureri de cap în fiecare zi”, a mai spus Elena Terecoasă.

