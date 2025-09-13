Carambol pe centura Timișoarei, din cauza neatenției. 11 persoane au fost implicate, printre care 5 minori

13-09-2025 | 09:04
Carambol pe centura Timișoarei, din cauza neatenției. 11 persoane au fost implicate, printre care 5 minori.

Emanuela Băluș

Totul, după ce o șoferiță de 48 de ani s-a întors spre bancheta din spate, către cei 3 copii ai săi, iar mașina ei s-a ciocnit cu autoturismul care circula în față. Alți doi conducători auto nu au mai putut evita impactul și au intrat, pe rând, cu mașinile, în celelalte două vehicule lovite.

Într-unul dintre cele patru autoturisme se afla un copil de numai un an și jumătate, care, din fericire, nu a fost rănit. La spital a ajuns doar femeia de 48 de ani. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Dată publicare: 13-09-2025 08:59

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
