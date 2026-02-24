Un TIR care circulă ieri dinspre București, pe prima bandă, a izbit o bucată de metal, ridicată aproape o jumătate de metru, dintr-o traversă. Impactul a spart baia de ulei a mașinii.

Vehiculul a rămas la marginea drumului, iar șoferul, supărat, a filmat totul, să vadă și alți șoferi ce a pățit.

Ulterior, Poliția a anunțat că un al doilea camion a fost avariat, în aceeași zonă.

Viorel Doroftei șofer: „Sunt pe autostradă și chiar aicea, în dreptul la mall am pățit... na, s-a ridicat, s-a desprins bucata de metal, și am spart... mi s-a spart baia de ulei la camion, ia uitați, ia uitați ce e aicea, pericol!"

UIeiul s-a scurs pe asfalt, iar șoferul nu a mai putut continua drumul. A sunat la 112, iar poliția a venit împreună cei de la compania de stat care administrează autostrada. Aceștia din urmă, spune șoferul, au tăiat bucata de metal și au plecat.

Viorel Doroftei șofer: „Nu am avut cum s-o evit, în stânga aveam mașini, în dreapta n-aveam pe unde să merg, cu mașină mică deja eram victimă, eram victimă, poate răsturnat, poate nu știu ce.”

Fiica șoferului și-a sunat imediat tatăl, când a aflat despre incident.

„E îngrijorată, vă dați seama, m-a întrebat dacă am pățit ceva, dacă s-a întâmplat ceva cu mine, i-am spus că eu nu am nicio problemă, doar camionul" a spus șoferul.

Patronul firmei la care lucrează șoferul spune că pagubele sunt foarte mari. Doar baia de ulei costă peste 2.000 de euro, însă dacă și motorul a avut de suferit, nota de plată crește substanțial.

„Pe mine mă privește fix paguba camionului, care se ridică la un prejudiciu aproximativ... dacă a distrus motorul, după constatare, la un service autorizat, peste 35.000 de euro costă un motor nou-nouț. Plus contractele pe care le-am pierdut, plus că nu putem duce marfa către colaboratori, către clienți, către furnizori, la timp" spune patronul.

Încearcă o înțelegere amiabilă

Mai întâi, patronul va încerca să ajungă la o înțelegere pe cale amiabilă cu administratorul drumului. Altfel, spune că va merge în instanță, pentru a recupera prejudiciul.

Ulterior, Poliția a anunțat că un alt camion a fost avariat, în aceeași zonă.

Agent șef principal Florin Popa, purtător de cuvânt IPJ Argeș: „Două autocamioane au suferit avarii în zona km. 115, pe calea de rulare către Râmnicu Vâlcea. Unul dintre cele două autovehicule a suferit o secţionare a unui furtun, ce a împiedicat continuarea deplasării.”

Poliţia face verificări în acest caz. Totodată, le recomandă șoferilor să semnaleze astfel de capcane la 112, dacă le observă în trafic.