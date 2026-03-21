S-a descoperit că până la 56% din cele 5.000 de postări de pe rețelele sociale despre autism, ADHD, schizofrenie, tulburare bipolară, depresie, tulburări de alimentație, tulburare obsesiv-compulsivă (TOC), anxietate și fobii au fost adesea inexacte sau nefondate.

„În cazul ADHD-ului pe TikTok, de exemplu, doar 3% dintre videoclipurile profesionale conțineau informații eronate – comparativ cu 55% dintre videoclipurile realizate de neprofesioniști. Deși experiența trăită poate juca un rol important, poveștile personale ajutând oamenii să se simtă înțeleși și crescând gradul de conștientizare cu privire la afecțiunile de sănătate mintală, este esențial să ne asigurăm că informațiile precise și bazate pe dovezi, provenite de la medici și organizații de încredere, sunt, de asemenea, vizibile și ușor de găsit”, spune autorul studiului.

Afecțiunile pentru care există cea mai mare dezinformare

Postările despre neurodivergență, cum ar fi autismul și ADHD, au conținut niveluri mai ridicate de dezinformare decât oricare alte subiecte de sănătate mintală, au descoperit cercetătorii.

„Lucrarea noastră a scos la iveală rate de dezinformare pe rețelele sociale de până la 56%. Acest lucru evidențiază cât de ușor se pot răspândi pe scară largă videoclipurile captivante în mediul online, chiar și atunci când informațiile nu sunt întotdeauna exacte”, a declarat Eleanor Chatburn, co-autoare a studiului la Universitatea East Anglia din Anglia.

Cercetătorii au analizat 27 de studii care investigau acuratețea informațiilor despre sănătatea mintală și neurodivergență pe platformele de socializare, inclusiv YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și X.

Dezinformarea a fost raportată în 17 din cele 27 de studii și a variat considerabil între platformele de socializare și subiecte – variind de la 0% pentru videoclipurile despre anxietate și depresie pe YouTube Kids, până la 56,92% pentru videoclipurile despre claustrofobia la RMN pe YouTube.

TikTok, platforma problemă

Cercetarea a constatat că dezinformarea a fost constant mai mare pe TikTok decât pe alte platforme, inclusiv o prevalență de 52% pentru videoclipurile TikTok legate de ADHD și 41% pentru videoclipurile TikTok legate de autism.

Prin comparație, YouTube a avut o medie de 22% dezinformare, în timp ce Facebook a avut o medie de puțin sub 15%, scrie Euronews.

Chatburn a menționat că rețelele sociale au devenit un loc important unde mulți tineri apelează pentru a învăța despre sănătatea mintală, iar conținutul înșelător poate circula rapid, mai ales dacă nu există surse accesibile și de încredere disponibile.

„Conținutul de pe TikTok a fost asociat cu faptul că tot mai mulți tineri cred că ar putea suferi de afecțiuni de sănătate mintală sau de dezvoltare neurologică. Deși această autoanaliză poate fi un punct de plecare util, este important ca aceste întrebări să conducă la o evaluare clinică adecvată efectuată de un specialist. Pe lângă faptul că duce la neînțelegerea afecțiunilor grave și la patologizarea comportamentului obișnuit, dezinformarea poate duce, de asemenea, la întârzierea diagnosticului pentru persoanele care au cu adevărat nevoie de ajutor!”, a mai spus medicul.

„Algoritmii TikTok sunt, de asemenea, concepuți pentru a promova rapid conținutul captivant, iar acest lucru este un factor major al dezinformării. Odată ce utilizatorii manifestă interes pentru un subiect, sunt bombardați cu postări similare – creând puternice camere de ecou care pot întări afirmații false sau exagerate. Este o combinație perfectă pentru ca dezinformarea să devină virală mai repede decât pot ajunge faptele să o contracareze.”

Cine consumă acest conținut

Unul din șapte tineri cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani se confruntă cu o tulburare mintală, reprezentând 15% dinponderea globală a bolilor la această grupă de vârstă, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Depresia, anxietatea și tulburările de comportament se numără printre principalele cauze de boală și dizabilitate în rândul adolescenților.

Potrivit autorilor, mulți tineri apelează acum la aceste platforme pentru a-și înțelege simptomele și posibilele diagnostice.

„Conținutul TikTok a fost legat de faptul că tinerii cred tot mai mult că ar putea avea afecțiuni de sănătate mintală sau de neurodezvoltare”, a spus Chatburn.

Deși această auto-chestionare poate fi un punct de plecare util, autorii au avertizat că aceasta trebuie să ducă la o evaluare clinică adecvată cu un profesionist. Dezinformarea, au avertizat ei, riscă să patologizeze comportamentele obișnuite și să adâncească neînțelegerile privind afecțiunile grave.

Consecințele se pot extinde dincolo de diagnosticarea greșită. „De asemenea, poate face ca bolile mintale să pară înfricoșătoare sau fără speranță, ceea ce creează și mai multă teamă și neînțelegere. În plus, atunci când oamenii se confruntă cu sfaturi înșelătoare despre tratamente, în special cele care nu sunt susținute de dovezi, acest lucru îi poate împiedica să primească îngrijirea adecvată și, în cele din urmă, poate agrava situația.”

Ce spun platformele

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al TikTok a declarat: „Acesta este un studiu defectuos care se bazează pe cercetări învechite despre mai multe platforme. Faptele sunt că noi eliminăm dezinformarea dăunătoare despre sănătate și oferim acces la informații de încredere de la OMS, astfel încât comunitatea noastră să se poată exprima despre ceea ce contează pentru ei și să găsească sprijin”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ca răspuns la studiu, YouTube a declarat pentru Euronews Health că atunci când oamenii caută subiecte de sănătate, platforma evidențiază videoclipuri din surse credibile.

„Lucrăm cu experți medicali și de sănătate mintală licențiați pentru a le facilita oamenilor găsirea de informații de încredere despre sănătate pe YouTube. De asemenea, avem protecții specifice pentru adolescenți, eliminăm dezinformarea medicală dăunătoare și restricționăm în funcție de vârstă conținutul care nu este adecvat pentru publicul tânăr”, a declarat un purtător de cuvânt.

Tinerii sub 25 de ani sunt tot mai des afectați de depresie

Un studiu al cercetătorilor americani și japonezi arată că nefericirea în care cădeau adulții la peste 45 de ani acum două-trei decenii e pe cale să dispară la generațiile prezente de persoane mature.

Se manifestă, în schimb, la tinerii sub 25 de ani. Asta pentru că cei de vârsta a doua se îngrijesc, mai mult fac sport își schimbă partenerii mai des și caută să se distreze. În timp ce tinerii au devenit preocupați de un viitor incert.

Surprinzător este că anxietatea s-a mutat la tineri. În 1993, 2,5% dintre cei sub 25 de ani se declarau depresivi. Incidența a crescut la 6,6% în 2024 la bărbați și aproape 10% la femei. Unul din factorii citați de cercetători este folosirea intensă a rețelelor sociale.