Mii de turiști ajunși la Mamaia Nord au făcut baie, s-au relaxat pe șezlong și s-au bucurat de briza răcoritoare în această zi plină de soare.

Încă de la orele prânzului, nordul stațiunii Mamaia a fost copleșit de turiști. Parcările au devenit neîncăpătoare, iar plaja s-a umplut rapid. Sub umbrelele din stuf, fiecare și-a găsit propriul ritm de vacanță.

Fată: „Foarte odihnitor. Aici, pe malul mării, e vremea perfectă pentru plajă, pentru odihnă, pentru relaxare. Prețurile și locurile sunt pentru toate buzunarele.”

Oamenii nu au căutat doar relaxare, ci și o pauză reală de la temperaturile sufocante din orașe.

Femeie: „Zona este animată, plaja este frumoasă, este OK că bate puțin vântul și nu simțim gradele care sunt, de fapt."

Atmosfera de vacanță a fost completată de muzica mixată de DJ și cocktailurile răcoritoare pregătite în zona beach barurilor.

Turiștii sunt din toate colțurile țării. După câteva zile petrecute în Delta Dunării, o familie din Iași și-a continuat vacanța în Mamaia Nord.

Femeie: „E foarte plăcut, chiar am prins niște zile frumoase, cu apă caldă, neașteptat de caldă pentru perioada asta. Nu ne așteptam să fie așa frumos.”

Nici cei care administrează plajele nu au anticipat un asemenea număr de turiști.

Luiza Dumitrache, manager plajă: „Este sfârșit de iunie, ne așteptam, căci sunt copiii în vacanță, să avem mai mulți turiști, dar, sincer, nu ne așteptam să fie atât de aglomerat. Suntem full book de la ora nouă dimineața.”

Iar veștile sunt bune pentru litoral. Județele Constanța și Tulcea sunt printre singurele din țară care nu vor intra sub codul roșu sau portocaliu de caniculă.