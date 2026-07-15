Restricțiile au fost extinse până la 31 iulie pentru îndepărtarea blocurilor de rocă și montarea plaselor de protecție pe versanți, printre altele.
Toate măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului.
Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie. Conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi, 16 iulie.
Restricțiile au fost extinse până la 31 iulie pentru îndepărtarea blocurilor de rocă și montarea plaselor de protecție pe versanți, printre altele.
Toate măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului.
Sursa: ProTV
Etichete: valea oltului, restrictii, circulatie,
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