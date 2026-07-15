Măsura ar pune capăt practicii de a schimba ora de două ori pe an, respectată în cea mai mare parte a Statelor Unite încă din anii 1960, relatează News.ro.

Proiectul de lege, aprobat cu 308 voturi pentru şi 117 împotrivă, va fi trimis acum la Senat.

Dacă va fi promulgat, ceasurile nu vor mai fi date înapoi la ora standard în noiembrie.

Susţinătorii modificării afirmă că schimbarea orei perturbă somnul, creşte numărul accidentelor de muncă şi contribuie la creşterea numărului de accidente rutiere. De asemenea, aceştia susţin că menţinerea ceasurilor cu o oră înainte pe tot parcursul anului ar oferi mai multă lumină naturală seara şi ar stimula activitatea economică în lunile de iarnă.

De ce se opun criticii orei de vară permanente

Criticii sunt de părere că această schimbare ar însemna ca soarele să răsară cu o oră mai târziu în dimineţile de iarnă, ceea ce ar face ca mai mulţi copii să se deplaseze spre şcoală, iar navetiştii, muncitorii din construcţii, fermierii şi alţii să se îndrepte spre locul de muncă înainte de răsărit. În unele locuri, soarele nu ar răsări decât aproape de ora 9 dimineaţa sau chiar mai târziu, în plină iarnă.

Preşedintele Donald Trump a cerut în repetate rânduri încetarea schimbării orei de două ori pe an şi susţine cu tărie această măsură, iar Casa Albă a declarat marţi că aceasta ”ar elimina timpul, efortul şi costurile implicate de schimbarea orei de două ori pe an, economisind americanilor sute de milioane de dolari anual”.

Proiectul de lege se confruntă în continuare cu opoziţia senatorului Tom Cotton, un republican din Arkansas, şi a altor persoane. Cotton a susţinut că ora de vară permanentă ar duce la răsărituri foarte târzii în timpul iernii şi i-ar obliga pe copiii din multe părţi ale ţării să meargă la şcoală pe întuneric.

Luni, deputaţii din Camera Reprezentanţilor au respins o cerere de a vota o propunere alternativă care ar fi făcut ca ora standard, în locul orei de vară, să devină permanentă.

”Airlines for America”, un grup care reprezintă principalii transportatori aerieni din SUA, şi-a exprimat îngrijorarea, afirmând că proiectul de lege ”ar avea implicaţii considerabile pentru aviaţie, inclusiv perturbări pentru pasageri, poziţionarea echipajului şi a aeronavelor, precum şi probleme de conectivitate pe plan intern şi internaţional... Orice modificare ar necesita un calendar de implementare care să reflecte aceste complicaţii la nivel global.”

În luna mai, Comisia pentru Energie şi Comerţ a Camerei Reprezentanţilor a votat cu 48 de voturi pentru şi 1 împotrivă în favoarea ”Sunshine Protection Act”. Senatul SUA a votat în unanimitate, în martie 2022, pentru a face ora de vară permanentă, dar Camera Reprezentanţilor nu a luat niciodată în discuţie această măsură. Hawaii şi Arizona nu aplică ora de vară.

Statele Unite au folosit ora de vară pe tot parcursul anului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi au adoptat-o din nou în 1974 pentru a reduce consumul de energie. Însă această măsură s-a dovedit extrem de nepopulară, iar Congresul a abrogat-o mai târziu în acelaşi an.

Reprezentantul democrat Frank Pallone a declarat, marţi, că obiceiurile legate de naveta şi de muncă s-au schimbat, iar numărul copiilor care merg pe jos la şcoală a scăzut semnificativ.

”Este timpul să punem capăt odată şi pentru totdeauna procesului de a da ceasul înainte şi înapoi”, a spus Pallone.