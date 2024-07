Când se discută din nou intrarea României în Schengen-ul terestru. Cătălin Predoiu: „Am discuţii săptămânale cu miniştrii”

Se depun eforturi diplomatice pe toate liniile de muncă, şi la Ministerul de Interne, şi la Ministerul de Externe şi alte instituţii, de a reuşi ca în acest an să ne atingem obiectivul intrării pe deplin în Schengen, a spus Cătălin Predoiu. El a precizat că există o monitorizare permanentă cu privire la modul în care România şi Bulgaria aplică decizia din decembrie anul trecut cu privire la frontierele aeriene şi maritime şi este un dosar într-o permanentă analiză iar la momentul la care vorbim, stăm bine.

„România trebuia să intre demult în spaţiul Schengen. Nu există o dată precisă, din păcate, stipulată în tratate, ci există criterii care au fost stipulate. Criteriile au fost îndeplinite demult. După cum ştiţi, anul trecut a existat o decizie privind frontierele aeriene şi maritime şi anul acesta depunem eforturi diplomatice pe toate liniile de muncă, şi la Ministerul de Interne, şi la Ministerul de Externe şi la alte instituţii, de a reuşi ca în acest an să ne atingem acest obiectiv”, a spus ministrul.

El a precizat că ”această intrare în spaţiul Schengen este o decizie care, conform tratatelor, se ia cu unanimitate şi nu ţine doar de eforturile pe care le face România. Noi facem în continuare eforturi pe zona noastră de competenţă. Principalul lucru pe care noi trebuie să-l facem este să păstrăm cifrele privind migraţia ilegală la un nivel cât mai scăzut”, a spus ministrul Predoiu, arătând că în ultimele 12 luni, a scăzut migraţia ilegală cu 72%.

„România este, din punct de vedere al migraţiei ilegale, una dintre cele mai sigure ţări din Uniunea Europeană. În mod repetat şi deschis, în Consiliul JAI se recunoaşte acest lucru şi, de ce nu, este dat chiar exemplul cazul ţării noastre, de bună practică în privinţa combaterii migraţiei ilegale şi cooperării la frontiere cu toţi vecinii. Şi nu numai cu vecinii, avem o cooperare directă şi cu Austria pe această zonă. Asta este, dacă vreţi, baza demersului nostru diplomatic, pentru că doar pe vorbe e greu de făcut un progres. Trebuie să-l susţinem şi cu fapte şi noi o facem”, a subliniat Predoiu.

Întrebat când am putea vedea pe agenda unui Consiliu JAI acest subiect, ministrul de Interne a arătat că deja pentru Consiliul JAI din toamnă este pus pe agendă acest punct de vedere.

„În următoarele zile o să mă întâlnesc şi cu ministrul maghiar Sándor Pintér, cu care avem o relaţie foarte bună şi cu care am discutat acest subiect şi care ne sprijină, aşa cum ne sprijină majoritatea statelor. Am vizitat recent, la Forumul Salzburg, toţi miniştrii din regiune, inclusiv cu ministrul Karner. Am discuţii săptămânale cu miniştrii, cu omologii, privind subiectul Schengen sau combaterea migraţiei legale sau cooperare poliţienească transfrontalieră. Inclusiv aceste eforturi pe care le facem, să ştiţi, pe zona de combatere a traficului de droguri, numărul de acţiuni, numărul de grupuri destructurate, operaţiunile care se fac şi care nu pot fi aduse la cunoştinţa opiniei publice, pentru că ancheta penală are un caracter nepublic, operaţiuni pe care le facem cu poliţişti şi procurori din România şi din alte ţări, contribuie la consolidarea încrederii în capacitatea noastră de a furniza siguranţă publică în România şi la frontiere, dar implicit şi în alte state, pentru că grupurile de crimă organizată transfrontalieră operează în mai multe state simultan. În momentul în care eu, stat român, Ministerul Afacerilor Interne român, colaborez şi cooperez cu poliţia din alte state, implicit, furnizez siguranţă publică şi în alte state”, a arătat Cătălin Predoiu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: