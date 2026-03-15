Camelia, floarea regală care îți poate înfrumuseța casa. Secretele unei înfloriri spectaculoase

Sunt impresionante în borduri de arbuști, potrivite și pentru cultivarea în ghivece pe care le poți ține pe terasă, balcon sau în casă. Iată tot ce trebuie să știi despre camelia, floarea care transformă orice casă într-un loc plin de culoare.

Ce este Camelia

Camellia este un gen care cuprinde aproximativ 250 de specii de arbuști și arbori veșnic verzi din Asia de Est, aparținând familiei ceaiului (Theaceae), remarcabil în special pentru câteva specii ornamentale cu flori și pentru Camellia sinensis (numită uneori Thea sinensis), sursa ceaiului.

Camellia comună (C. japonica) este bine cunoscută, în special pentru varietățile sale cultivate cu flori duble (cu multe petale), ale căror petale suprapuse variază ca culoare de la alb la roz și roșu, inclusiv variante pestrițe.

În forma sălbatică, cinci până la șapte petale înconjoară o masă de stamine galbene, iar sepalele cad pe măsură ce petalele se deschid. Arborele are frunze ovale, lucioase, de culoare verde, de obicei lungi de aproximativ 10 cm, și poate atinge o înălțime impresionantă conform Britannica.

Cum se plantează

Cameliile sunt arbuști veșnic verzi, cu frunze lucioase, ușor de cultivat. Sunt ideali pentru ghivece. Florile lor decorative apar în nuanțe de alb, roz și roșu și înfloresc devreme în sezon, într-o perioadă în care puține alte plante sunt în floare.

Camelia este un arbust veșnic verde disponibil în mai multe dimensiuni. Există două grupe principale care înfloresc în perioade diferite, așa că, atunci când alegi o varietate, ia în considerare momentul în care dorești să apară florile:

• Cultivarele de Camellia sasanqua înfloresc toamna și iarna

• Cultivarele de Camellia japonica și Camellia × williamsii înfloresc la sfârșitul iernii și începutul primăverii

Există și mai multe forme de flori (simple, semi-duble, anemonă, bujor, trandafir, duble formale), astfel că poți alege forma preferată. Toate cameliile au flori spectaculoase.

Plantele sunt disponibile din toamnă până la sfârșitul primăverii. De obicei sunt vândute în ghivece de 3–4 litri, în centre de grădinărit sau prin comandă online. Sunt comercializate ca arbuști cu înălțimea de aproximativ 60–90 cm.

Când se plantează

Cel mai bine este să fie plantate toamna, când solul este încă cald, pentru ca rădăcinile să se stabilească înainte de venirea iernii.

Majoritatea cultivarelor preferă semiumbra sau lumina filtrată, însă Camellia sasanqua tolerează și locurile mai însorite.

Cameliile se dezvoltă bine în sol acid. Dacă poți cultiva rododendroni, atunci solul este potrivit și pentru camelii.

Pot fi cultivate și în ghivece, folosind un compost special pentru plante acidofile, fără turbă.

Aciditatea sau alcalinitatea solului se măsoară pe scara pH-ului (0–14). Solul neutru are pH 7. Solul alcalin are pH peste 7. Solurile calcaroase sunt alcaline. pH-ul poate fi testat cu un kit simplu.

Plantează camelii într-un loc adăpostit, ferit de vânturile reci și de soarele puternic de dimineață.

Lasă un spațiu de 3–5 metri între plante, deoarece la maturitate devin arbuști de dimensiuni medii spre mari. În general sunt rezistente la frig, însă Camellia sasanqua este ușor mai sensibilă și poate avea nevoie de protecție iarna în zonele foarte reci.