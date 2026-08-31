Închiderea șantierului de aici era capitală, pentru că este ultima zi, în care lucrările se pot deconta prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe A7 se poate circula acum, continuu, pe 241 km, începând din Ploiești.

A7 este principalul proiect de infrastructură rutieră menit să conecteze Moldova la rețeaua națională de autostrăzi și este unul dintre proiectele majore finanțate prin PNRR.

S-a lucrat până in ultima clipa, la nodul Bacău Sud al tronsonului Adjud-Bacău. Acesta face legătura cu varianta ocolitoare a orașului. După ora 16 au circulat primii șoferi.

Pasager: Suntem foarte bucuroși.

Reporter: Cât făceați înainte, de la Bacău la București?

Pasager: De la Bacău la București, undeva la aproape trei ore și jumătate. Să spunem că facem undeva la două ore și jumătate acum.

Horațiu Cozma, secretar de stat Ministerul Transporturilor: „Circulăm neîntrerupt pe autostradă între Bacau și București. În același timp, bifăm jalonul PNRR luni, în ultima zi, 1,5 miliarde euro bani gratis, nerambursabili”.

Inițial, în România urmau să fie executați și decontați prin PNRR 424 de kilometri de autostradă. Ulterior, anul trecut s-a luat decizia de a scoate din program 97 de kilometri. Din cei 327 rămași s-au executat până acum peste 300.

Odată cu darea completă în circulație a celor 241 de km de pe ruta Ploiești-Bacău, din A7 au rămas de executat 77 de kilometri, între Bacău și Pașcani, în județul Iași.

De la Pașcani până la finalul la Siret, în Suceava, lucrările sunt încă la început. Vor fi finanțate prin mecanismul SAFE și ar trebui să fie gata până în 2030.

Corespondent PRO TV: „Suntem pe varianta ocolitoare a Bacăului, care are regim de autostradă. A7 începe la un kilometru de aici. Cei de la drumuri încă lucrează în apropiere, după cum se vede.

Între timp, șoferii au început deja să folosească tronsonul spre Adjud, deschis circulației în această după-amiază. În câteva minute am văzut mai multe mașini mici, precum și camioane.

Înainte să intre pe A7, șoferii sunt avertizați prin panouri să circule prudent.

Odată cu deschiderea acestei porțiuni de autostradă, un drum fără oprire cu mașină între Bacău și Capitală va dura circa două ore și jumătate, în loc de trei ore și jumătate”.