O cameră de supraveghere a surprins momentul în care victimele au fost atacate de doi bărbați care au coborât dintr-un autoturism. S-a întâmplat în centrul orasului, ziua în amiaza mare.

În imagini se vede cum patru bărbați își împart pumni și picioare. La un moment dat unul dintre cei loviți a căzut pe carosabil, în fața unei mașini. Din fericire, șoferul a oprit la timp.

Pentru că unul dintre cei agresați s-a ales cu tăieturi pe față, a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la spital.

Polițiștii s-au sesizat după ce aceste imagini au ajuns la ei. Victimele nu au depus nicio plângere. Iar la audieri nu au facut declarații. Bătăușii - care au reușit să fugă cu o mașină - sunt căutați acum de polițiști. Dacă vor fi gasiti risca dosar penal pentru loviri si alte violente.