Bărbatul din Constanța infectat cu coronavirus a participat la un eveniment din Piatra Neamț cu peste 1.000 de persoane

Bărbatul din Constanța, confirmat ca având coronavirus, a participat, ca spectator, la Campionatul național de dans sportiv de la Piatra-Neamț, unde a urmărit evoluția fiicei sale. La eveniment au participat peste 1.000 de persoane.

Bărbatul se simțea bine și nici nu bănuia că ar putea avea vreo problemă. Peste câteva zile a început să facă febră, a fost testat și s-a stabilit că este infectat cu coronavirus.

Imediat ce au aflat, părinții concurenților au intrat în panică și mulți dintre ei l-au contactat pe Andrei Scrab, unul dintre organizatori, informează Mesagerul de Neamț.

”Am vorbit cu fiica bărbatului din Constanța, care mi-a spus că tatăl ei are o formă ușoară de boală și în câteva zile este posibil să fie externat”, a declarat Andrei Scrab, antrenor la Clubul Rays Dance.

”Important este că soția lui, care a stat în casă cu el, a mâncat cu el, a dormit cu el în pat, a ieșit negativ. Fiica lui, care are 23 sau 24 de ani, a fost și ea testată și așteaptă rezultatul.

Ea locuiește de câțiva ani în București și participă la concursuri de dans, împreună cu partenerul. Campionatul de la Piatra-Neamț a avut mai mulți organizatori, fiecare cu atribuțiilor lui, iar joi, înainte de competiție, Sala Polivalentă a fost dezinfectată.

Au participat cam 1.000 de concurenți, din toată țara, dar nu au fost simultan în sală, categoriile sunt pe calupuri și se rotesc, deci nu au fost fizic, împreună, în același timp.

Bărbatul respectiv presupun că a stat în public. Eu, în afară de faptul că am fost foarte obosit, mă simt bine. Am intrat în contact cu foarte multe persoane, ne-am felicitat, ne-am strâns mâna, au trecut 11 zile și nu am nicio problemă de sănătate.

Lumea trebuie să înțeleagă că este important să-și păstreze calmul, să iasă cât mai puțin în locuri publice și să respecte regulile de igienă.

După ce a apărut știrea că acel bărbat a fost la campionatul de dans, părinții s-au panicat și m-au sunat, i-am rugat să stea calmi, pentru că nu e cazul să se agite. Nu e cazul nici să-și testeze copiii dacă nu au niciun fel de simptome”, a spus Andrei Scrab.

Ce spune primarul din Piatra Neamț

Primarul de Piatra-Neamț care a fost la campionatul de dans, a declarat că nu crede că vor fi probleme, chiar dacă au fost sute de spectatori la competiție, în afară de cei 1.000 de concurenți.

”Dacă ar fi fost vreo problemă, după 5 zile aș fi avut simptome, febră, ceva, dar mă simt foarte bine”, a precizat Dragoș Chitic.