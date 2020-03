Un senator român s-a autoizolat de teama coronavirusului: ”Sunt sub medicație”

Senatorul PNL de Constanța Vergil Chiţac a precizat joi că nu are simptome de coronavirus şi că a solicitat efectuarea unui test. Un coleg liberal anunțase că senatorul s-a autoizolat după ce s-a întâlnit cu parlamentar străin suspect de Covid-19.

”Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o aşa-zisă infectare a mea cu coronavirus.

Informaţia vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîţu.

Este adevărat că ieri am anunţat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală şi voi rămâne acasă.

Totuşi, nu ştiu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de coronavirus şi au făcut public acest lucru.

Menţionez că sunt sub medicaţie de două zile şi nu am simptome de coronavirus. Totuşi, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test şi vă voi ţine la curent”, a scris Vergil Chiţac pe Facebook.

Anterior, liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a anunţat că senatorul liberal Vergil Chiţac s-a autoizolat la domiciliu, după ce a aflat că un parlamentar din altă ţară, cu care a participat la o reuniune la Bruxelles, este suspect de coronavirus.